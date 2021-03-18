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2021年3月18日星期四
周顯 投資二三事
投資策略
金發局首贊助 金融中心指數港排名升 位列第四僅次「紐倫滬」 李律仁：內地強大聯繫獲認可
報告處處突出香港 許正宇開幕致辭
許正宇重申加股票印花稅無損港競爭力
B站入場費近兩萬 較ADR溢價17％
觀望聯儲局議息 港股成交今年新低
毛利率改善 舜宇去年純利升22％
大酒店去年轉蝕逾19億 集團員工減1/4 非亞洲區削逾四成
黃崢辭拼多多董事長 超級投票權失效
受累可轉換債公平價值 微盟去年轉蝕逾11億
證監譴責溢利證券兼罰500萬
長建去年純利跌三成 末期息增0.6% 保派息「年年有增長」承諾
環聯調查：上季逾期還款率改善
銀保監等禁小額貸款公司 向大學生發消費貸款
康宏股東特別大會爆衝突 警反黑組拘8人
中電信申回A上市 料籌逾500億人幣
債券通公司：中國正「接近」推南向交易
羅傑承父女飛馬董事 遭財務公司入稟追數
「細價股炒家」李鋈麟 遭入稟追近1200萬
Google Play佣金減半 只適用首100萬美元 Epic：分化開發商
資金氾濫 一季328億流入加密幣
晶片短缺 三星：Note難年內推
張兆聰：啤酒股估值應見底 潤啤候低吸
技術取勝：潤啤上望約66元沽壓大
劉思明：炒歐美需求復蘇 TCL電子受惠
周顯：有能力的人 無不痛恨地產霸權
湯文亮：賣樓才恨錯難返
將軍澳首季破千宗二手成交創紀錄 基建效應一手無礙交投 五大屋苑交投佔逾30%
「龍牀盤」連辣稅實呎逾2.2萬又破頂
甲廈招頂租177萬呎新高 3個月升8%
維港滙I兩輪沽逾240伙 套現30億
南濤閣居屋車位160萬破頂 7年升值1.5倍
港人灣區創業 公司類型門檻有別
灣區須知：內地開公司9個步驟
香港稅務學會會長吳錦華：大增供應倘拖冧樓價 影響政府收入
支持引入累進差餉制度 能者多付增政府收入
周顯：有能力的人 無不痛恨地產霸權
【明報專訊】周二，同某位不怎麼富的二代在阿一鮑魚吃飯吹水，這位少年人三十歲不到，公司資產以十億元計，當然不全是他的，而是有投資者，搞的是新經濟生意。
相關字詞﹕
投資二三事
周顯
財經專欄
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