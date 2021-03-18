晶片短缺 三星：Note難年內推

Note系列價格高 收入影響較大

高東真稱，雖然環境艱難，但管理層仍與海外合作伙伴會面，爭取解決半導體供應的問題，但很難說這些問題是否已完全解決。他說，Note系列是高端手機，在一年內推出兩個系列的旗艦機（包括已於1月推出的Galaxy S21 5G旗艦系列）可能造成負擔，因此在下半年發布Note系列機型可能會較困難，「Note機型的發布時間可能有所更改，但我們尋求明年發布Note的新機」。 市場研究機構IDC估計，Note系列在過去兩年約佔三星智能手機出貨量的5%，但由於該系列的產品價格較高，因此其收入佔比也較大。

業界人士指出，作為半導體大廠的三星電子公開談論產品線的影響，突顯半導體短缺的嚴重性。韓聯社報道，三星電子在美國得州奧斯汀的半導體工廠，自上月中因寒流停產以來尚未復工，其生產線停運超過1個月尚屬首次。韓國元大證券的分析稱，該廠停產的損失料將達到4000億韓圜（約27.5億港元）。

得州大停電 礙5G手機生產

得州上月大規模停電，雖然目前當地水電供應已經恢復，但三星電子在當地的廠房仍在檢測設備。為盡快復產減少損失，三星電子已緊急向奧斯汀工廠派遣技術人員。分析認為，這次停產影響到全球5G智能手機和高性能固態硬碟（SSD）的生產。

（綜合報道）

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