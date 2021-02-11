資金氾濫 一季328億流入加密幣

今年以來，市值最高的加密貨幣比特幣，其資產吸引最多資金流入，達到33億美元。排名第二的以太幣則有7.31億美元。

政府派錢

四成受訪者買股買比特幣

去年全年流入加密貨幣資產的資金為67億美元，單在第四季流入的資金已有39億美元，反映加密貨幣資產近期的需求大增。瑞穗證券的調查顯示，美國政府直接向美國居民發放的3800億美元資金當中，接近400億美元可能被用來購買比特幣和股票。瑞穗訪問​​了235名家庭收入在15萬美元以下的美國人，近四成受訪者表示，將把部分資金投資於比特幣和股票。在比特幣與股票之間，又以比特幣更受歡迎。受訪者打算把用於投資的資金，六成用於購買比特幣。瑞穗以此推算，比特幣目前約1萬億美元的市值，會因此提升2%至3%。比特幣價格昨在5.4萬美元水平徘徊。

觀望議息結果 科技股續受壓

聯儲局何時「收水」將影響大市走勢。在聯儲局凌晨公布議息結果及經濟預測前，美國10年期國債孳息率升穿1.68厘，再創逾一年高位，估值較高的科技股早段受壓。納指早段跌逾1%，facebook、蘋果、Netflix、Google及Tesla等增長型股票早段下滑。分析師預期，聯儲局將上調今年經濟增長預測，並強調寬鬆政策的承諾。

（綜合報道）

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