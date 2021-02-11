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Google Play佣金減半 只適用首100萬美元 Epic：分化開發商

【明報專訊】監管機構對科技巨企的監管收緊之際，Google也跟隨蘋果公司的做法，下調旗下軟件商店Google Play Store向軟件開發商收取的佣金。新的佣金制度將於今年7月1日起實施，軟件開發商每年透過 Play商店賺取的首100萬美元收入，其所需支付的佣金會由原本的30％降至15％。Google預計，99％業者的佣金將會減半，並強調無論經營規模大小，每個開發商都可受惠。Google的新措施略有別於蘋果今年初以來推出的佣金減價措施，後者為年銷售額不到100萬美元的軟件開發商下調佣金至15％，而年銷售額在百萬美元以上的大型開發商則佣金不變。

Google和蘋果是全球智能手機及移動設備軟件的主要下載平台，兩者對市場的影響力，以及其佣金抽成等問題，近年引起不少開發商的投訴，觸發監管機構的調查。部分大型開發商質疑，Google與蘋果幾乎步伐一致地調整佣金政策，旨在分化業界，以延續在市場的霸權地位。率領多名開發商聯手反抗「蘋果稅」的熱門遊戲《要塞英雄》（Fortnite）開發商Epic Games創辦人兼CEO斯維尼（Tim Sweeney）稱，大多數開發商的佣金將會減半，將不再繼續抗爭，但兩大軟件平台的大部分收入，卻來自繳付30％佣金的熱門軟件。

數據公司料Google僅少收5％佣金

軟件數據公司Sensor Tower估計，即使兩大平台降低佣金也損失有限。假設Google Play商店去年就將開發商首100萬美元收入的佣金降至15％，Play商店去年也只會少賺5.87億美元，相當於Sensor Tower估計Play商店去年全年收取的116億美元佣金的5％左右。假設蘋果去年就實施新的佣金制，它亦只會少賺5.95億美元，相當於去年蘋果App Store預計可獲的217億美元佣金的2.7％。

Sensor Tower的估算，反映軟件幾乎是一門「贏家通吃」的生意，兩大平台下調佣金比例，可令小型開發商受惠，但對大型開發商的作用不大。雖然兩大平台均沒有發布軟件商店的實際銷售數據，但蘋果會定期向開發商公布一些支出，令業界大致可推算出蘋果App Store的生意規模。

蘋果在2020財年的服務業務收入為547.6億美元，相當於其總銷售額19％。App Store佣金只佔蘋果服務業務的一部分。Google母公司Alphabet將Google Play商店的收入，歸入其他收入來源。此類別在2020年的銷售額為217億美元，而這金額包括Google的硬件業務、YouTube訂閱，以及其他產品和服務的收入。

開發商籲操作系統開放競爭

Epic發言人稱，無論需要支付的佣金是15％還是30％，也無法解決根本問題，開發商仍要被迫使用軟件平台的應用內支付服務。該公司呼籲操作系統要開放競爭，讓平台公司、軟件開發商及服務供應商之間，有真正公平的經營環境。

Google和蘋果均為軟件平台收費辯護，稱此舉有助彌補其平台涉及網絡安全、用戶私隱的支出。此次向軟件開發商讓步前，Google在美國監管機構的壓力下已作出一些改變，例如允許那些並沒有向Google落廣告的酒店和旅行社，在Google平台推出旅行預訂連接。

（綜合報道）

[國際金融]

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