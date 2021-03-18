康宏股東特別大會爆衝突 警反黑組拘8人

郭曉群代表：主持偏幫個別股東

康宏原計劃在大會內就罷免現有14名董事，以及委任由郭曉群一方提名的7名董事，以及再重選現有14名董事作表決；不過在多人擾攘下，場內秩序大受影響。過往多次代表郭曉群出席股東特別大會的馬時亨，昨日未有現身，另一郭曉群代表、昨日在場的律師黃啟豪形容會場內場面混亂，指股東會主持黃雪輝偏幫個別股東。

康宏：有人襲擊在場工作人員

昨晚康宏發稿指出，一批人士有組織地強行衝入會場肆意破壞，襲擊在場工作人員，造成多名同事及保安受驚及受傷，已安排受傷者入院驗傷。辦公室內多個設施亦遭受破壞。一些與會人士利用會上發言的機會，擅自離座和大聲叫囂，企圖製造混亂和影響會議正常舉行。發言人表示，對暴徒公然挑戰社會秩序及超出道德底線的行為感到震驚和憤怒，予以最嚴厲譴責。其會全力配合警方執法行動，徹查暴徒背後動機，將他們繩之於法。公司亦向受傷同事及保安予以最深切慰問。