經濟

銀保監等禁小額貸款公司 向大學生發消費貸款

【明報專訊】人民銀行聯同銀保監、教育部等部委發出通知，指近期部分互聯網金融平台以大學生為目標，通過誘導營銷，發放互聯網消費貸款，誘導大學生過度提前消費，導致部分學生陷入高額貸款陷阱的現象，因此要求小額貸款公司不得向大學生發放消費貸款，並要求現有貸款不可展期。

免過度提前消費 陷高額貸款陷阱

通知要求，加強放貸機構大學生互聯網消費貸款業務監督管理，未經監管部門批准設立的機構，一律不得為大學生提供信貸服務。各地方金融監督管理部門需加強大學生互聯網消費貸款業務的監督檢查。現已發放的大學生互聯網消費貸款，原則上不進行展期，逐步消化存量業務，嚴禁違規新增業務。各銀行業金融機構可以在風險控制的前提下，開發大學生信貸產品，遵循小額、短期、風險可控的原則，嚴格限制同一借款人貸款餘額，和該業務規模，加強產品營銷管理，嚴格大學生資質審核，提高資產質量。

針對貸款審查，金融機構需取得父母、監護人等第二還款人，同意向其子女貸款並願意代為還款的書面擔保，同時評估大學生收入、稅務等資料。貸款管理方面，金融機構需及時掌握大學生資金流動狀况和信用狀况變化情况，確保大學生互聯網消費貸款整體業務風險可控。此外，人行等亦要求，加大對大學生的教育工作，並是加強查處違法犯罪，打擊針對大學生群體取高額服務費用、高利貸，以及非法拘禁、綁架、暴力催收等違法犯罪活動。

上 / 下一篇新聞

金發局首贊助 金融中心指數港排名升 位列第四僅次「紐倫滬」 李律仁：內地強大聯繫獲認可
金發局首贊助 金融中心指數港排名升 位列第四僅次「紐倫滬」 李律仁：內地強大聯繫獲認可
報告處處突出香港 許正宇開幕致辭
報告處處突出香港 許正宇開幕致辭
許正宇重申加股票印花稅無損港競爭力
許正宇重申加股票印花稅無損港競爭力
B站入場費近兩萬 較ADR溢價17％
B站入場費近兩萬 較ADR溢價17％
觀望聯儲局議息 港股成交今年新低
觀望聯儲局議息 港股成交今年新低
毛利率改善 舜宇去年純利升22％
毛利率改善 舜宇去年純利升22％
大酒店去年轉蝕逾19億 集團員工減1/4 非亞洲區削逾四成
大酒店去年轉蝕逾19億 集團員工減1/4 非亞洲區削逾四成
黃崢辭拼多多董事長 超級投票權失效
黃崢辭拼多多董事長 超級投票權失效
受累可轉換債公平價值 微盟去年轉蝕逾11億
受累可轉換債公平價值 微盟去年轉蝕逾11億
證監譴責溢利證券兼罰500萬
證監譴責溢利證券兼罰500萬
長建去年純利跌三成 末期息增0.6% 保派息「年年有增長」承諾
長建去年純利跌三成 末期息增0.6% 保派息「年年有增長」承諾
環聯調查：上季逾期還款率改善
環聯調查：上季逾期還款率改善
康宏股東特別大會爆衝突 警反黑組拘8人
康宏股東特別大會爆衝突 警反黑組拘8人
中電信申回A上市 料籌逾500億人幣
中電信申回A上市 料籌逾500億人幣
債券通公司：中國正「接近」推南向交易
債券通公司：中國正「接近」推南向交易
羅傑承父女飛馬董事 遭財務公司入稟追數
羅傑承父女飛馬董事 遭財務公司入稟追數
「細價股炒家」李鋈麟 遭入稟追近1200萬
「細價股炒家」李鋈麟 遭入稟追近1200萬
Google Play佣金減半 只適用首100萬美元 Epic：分化開發商
Google Play佣金減半 只適用首100萬美元 Epic：分化開發商
資金氾濫 一季328億流入加密幣
資金氾濫 一季328億流入加密幣
晶片短缺 三星：Note難年內推
晶片短缺 三星：Note難年內推
張兆聰：啤酒股估值應見底 潤啤候低吸
張兆聰：啤酒股估值應見底 潤啤候低吸
技術取勝：潤啤上望約66元沽壓大
技術取勝：潤啤上望約66元沽壓大
劉思明：炒歐美需求復蘇 TCL電子受惠
劉思明：炒歐美需求復蘇 TCL電子受惠
周顯：有能力的人 無不痛恨地產霸權
周顯：有能力的人 無不痛恨地產霸權
湯文亮：賣樓才恨錯難返
湯文亮：賣樓才恨錯難返
將軍澳首季破千宗二手成交創紀錄 基建效應一手無礙交投 五大屋苑交投佔逾30%
將軍澳首季破千宗二手成交創紀錄 基建效應一手無礙交投 五大屋苑交投佔逾30%
「龍牀盤」連辣稅實呎逾2.2萬又破頂
「龍牀盤」連辣稅實呎逾2.2萬又破頂
甲廈招頂租177萬呎新高 3個月升8%
甲廈招頂租177萬呎新高 3個月升8%
維港滙I兩輪沽逾240伙 套現30億
維港滙I兩輪沽逾240伙 套現30億
南濤閣居屋車位160萬破頂 7年升值1.5倍
南濤閣居屋車位160萬破頂 7年升值1.5倍
港人灣區創業 公司類型門檻有別
港人灣區創業 公司類型門檻有別
灣區須知：內地開公司9個步驟
灣區須知：內地開公司9個步驟
香港稅務學會會長吳錦華：大增供應倘拖冧樓價 影響政府收入
香港稅務學會會長吳錦華：大增供應倘拖冧樓價 影響政府收入
支持引入累進差餉制度 能者多付增政府收入
支持引入累進差餉制度 能者多付增政府收入