銀保監等禁小額貸款公司 向大學生發消費貸款

免過度提前消費 陷高額貸款陷阱

通知要求，加強放貸機構大學生互聯網消費貸款業務監督管理，未經監管部門批准設立的機構，一律不得為大學生提供信貸服務。各地方金融監督管理部門需加強大學生互聯網消費貸款業務的監督檢查。現已發放的大學生互聯網消費貸款，原則上不進行展期，逐步消化存量業務，嚴禁違規新增業務。各銀行業金融機構可以在風險控制的前提下，開發大學生信貸產品，遵循小額、短期、風險可控的原則，嚴格限制同一借款人貸款餘額，和該業務規模，加強產品營銷管理，嚴格大學生資質審核，提高資產質量。

針對貸款審查，金融機構需取得父母、監護人等第二還款人，同意向其子女貸款並願意代為還款的書面擔保，同時評估大學生收入、稅務等資料。貸款管理方面，金融機構需及時掌握大學生資金流動狀况和信用狀况變化情况，確保大學生互聯網消費貸款整體業務風險可控。此外，人行等亦要求，加大對大學生的教育工作，並是加強查處違法犯罪，打擊針對大學生群體取高額服務費用、高利貸，以及非法拘禁、綁架、暴力催收等違法犯罪活動。