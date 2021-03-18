環聯調查：上季逾期還款率改善

指港人較負責任堅持還款 逾期率較低

第四季信貸情况改善，無抵押私人貸款的逾期還款率按季下跌0.13個百分點至0.42%，無抵押循環貸款按季下跌0.07個百分點至0.45%。信用卡逾期按季下跌0.06個百分點至0.23%，按年則微升0.01個百分點，汽車貸款和按揭則繼續保持在低水平。

劉俊傑指出，港人在去年首季適應長期疫情環境，逾期比率逐漸下降，因為港人較負責任堅持還款，亦有作信貸管理，第四季無抵押循環貸款應繳款項結欠按年減少36.2%，高於信用卡的7.8%減幅，反映消費者減少了利息較高的貸款結欠。

58%受訪者憂無力還款

不過，港人對經濟前景較悲觀，影響信貸需求，環聯在12月初進行的調查顯示，69%受訪者指財務狀况仍受到疫情影響，其中58%受訪者擔憂無力還款和繳付帳單。此外，反映信貸需求的信貸評分查詢宗數，非必要消費開支貸款在去季按年錄得明顯下跌，無抵押循環貸款和信用卡分別減少35.7%和27.1%。劉俊傑表示，除了消費者對貸款需求下降，銀行對貸款取態亦相當審慎。

本港最新失業率升至7.2%，至於未來逾期比率能否維持低水平，星展銀行經濟師謝家曦認為，香港人本身的儲蓄實力強，金管局和業界的「還息不還款」措施延長至今年10月到期，相信現時利率低企，客戶繼續還息應沒有問題。雖然失業率會在高位至少維持一至兩個月，但信貸質素應不會再惡化。