長建去年純利跌三成 末期息增0.6% 保派息「年年有增長」承諾

英澳項目增4億非現金折舊支出

根據業績公告，受英國企業稅制度變動影響，長建去年錄得非現金遞延稅項虧損約14億元，同時英國UK Rails及澳洲Energy Developments則增加約4億元非現金折舊支出。

整體業務上，除歐陸基建業務因為出售葡萄牙再生能源業務，令溢利增長98%外，其餘地區皆錄得下跌，當中包括Northumbrian Water在去年4月展開的新規管期下收入下跌，拖累英國成為收入跌幅最大地區，按年跌44%至26.03億元。

長建每股末期息1.79元，按年增加0.56%，全年派息較前一年微增0.01元至2.47元，保持「24年來股息連年增長」招牌。集團目前財政仍然充裕，去年營運現金流78億元，手頭現金134.77億元，按年增加11.59%，流動負債淨額對總資本淨額比率為13.1%，比去年度略降0.4個百分點。

李澤鉅：會同時維持內部增長和收購

集團主席李澤鉅表示，將會同時維持內部增長和收購活動，指可繼續伙拍長實（1113）及電能收購。

電能則受英國重新計量遞延稅項負債而產生一次過非現金支出7.8億元，另因為中國內地兩座燃煤電廠合作經營期屆滿致貢獻減少，加上受疫情影響，純利按年跌逾一成至61.32億元，與分析員預期的61.4億元水平相若。每股末期息2.04元，按年增加0.49%。期內手頭現金按年增加11.3%至54.27億元，淨流動負債達13.44億元，較中期業績時的43.92億元收窄。淨現金水平17.87億元，按年增加14.77%。

瑞銀：管理層研剔英稅率改變影響

瑞銀發表報告指出，對長建及電能維持中性看法，長建撇除出售葡萄牙風電項目的收益11億元，實賺66億元，比其預期賺76億元為低。至於英國建議提高稅率造成的影響，該行引述長建管理層稱，目前正與會計師商討將稅率改變造成的影響撥入儲備項目，以消除對實際盈利影響，更準確反映該業務表現。

明報記者 陳偉燊