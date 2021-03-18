受累可轉換債公平價值 微盟去年轉蝕逾11億

微盟去年收益按年升37%至19.69億元，毛利率按年跌4.6個百分點至50.9%。若剔除SaaS破壞事件，去年收益按年升43.7%至20.64億元，毛利率按年跌2.3個百分點至53.2%。

剔除SaaS破壞事件 收益升44%

按業務分類，微盟去年的數字商業收入按年增44%至12.46億元，其中訂閱解決方案的收入按年升41.6%至7.18億元；付費商戶數按年增長23.2%至9.8萬名，每用戶平均收益增長15%至7326元。商家解決方案的收入按年增47.4%至5.28億元，精準投放的毛收入按年升111.9%至97.64億元，付費商戶數按年增長40.8%至近4.57萬名，每用戶平均收益按年增長4.7%至近1.16萬元。

期內，微盟的數字媒介收入按年升43.2%至8.18億元，廣告主數量為2504名，每廣告主平均開支為36.56萬元，在數字商業的商家解決方案和數字媒介中，精準營銷毛收入達106.8億元，按年增長102.2%。微盟股價昨升7.54%，收報22.1港元，成交額達10.95億元。