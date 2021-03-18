經濟

大酒店去年轉蝕逾19億 集團員工減1/4 非亞洲區削逾四成

【明報專訊】半島酒店母企大酒店（0045）公布去年全年業績，受新冠疫情嚴重影響，期內多間酒店需長時間暫停營業，最終由盈轉虧，蝕19.4億元，當中包括物業估值虧損7.32億元、伊斯坦堡半島酒店及馬尼拉半島酒店的減值撥備3.29億元，撇除重估投資物業變動及減值撥備的除稅後影響，基本虧損為8.64億元。

明報記者 蕭嘉聰

集團去年實施嚴格成本削減措施，包括減薪、裁員及安排員工休假，非自願辭職率有所上升。截至去年底，集團共有5609名員工，較2019年底大減24.7%。大酒店回應查詢時表示，截至去年底亞洲區有4384名員工，按年減少18.4%；非亞洲區有1225名員工，按年大減41.1%，部分裁減來自泰國鄉村俱樂部的員工，因去年10月起集團不再擁有該高爾夫球場。

香港半島酒店去年收入跌45%

集團指出，去年訪港旅客大減94%，重創香港半島酒店營運業績，去年收入跌45%至6.03億元。期內專注本地市場，包括推出「本地度假」（Staycation）優惠等，去年第四季平均房租為2975元，出租率39%。半島辦公大樓去年出租率達95%，料短期前景穩定，半島酒店商場出租率為78%。受旅客減少影響，山頂凌霄閣收入為6300萬元，按年跌59%；山頂纜車受暫停營運影響，整體收入亦減少73%至2100萬元，升級工程料於今年12月完工。

另外，集團去年淨對外借貸增56%至106.62億元，主要來自現有資產的資本開支，發展中項目以及重組泰國合營安排有關的資本開支所致。集團強調，目前承諾信貸及銀行存款相當充裕，足以支付已承諾的項目投資，以及應付未來兩年的現金需要，惟疫情持續嚴重打擊旅遊業，預計2021年仍可能出現營運虧損。

疫情持續打擊 料今年或出現營運虧損

新項目方面，倫敦半島酒店和伊斯坦堡半島酒店發展工程料於明年開業，至於仰光半島酒店，因應近期緬甸的政局變化，集團正深切關注情况，並考慮需要採取即時行動，以及繼續評估此項目的長期決策。大酒店昨午公布業績，收市跌1.6%至8.1元。

上 / 下一篇新聞

金發局首贊助 金融中心指數港排名升 位列第四僅次「紐倫滬」 李律仁：內地強大聯繫獲認可
金發局首贊助 金融中心指數港排名升 位列第四僅次「紐倫滬」 李律仁：內地強大聯繫獲認可
報告處處突出香港 許正宇開幕致辭
報告處處突出香港 許正宇開幕致辭
許正宇重申加股票印花稅無損港競爭力
許正宇重申加股票印花稅無損港競爭力
B站入場費近兩萬 較ADR溢價17％
B站入場費近兩萬 較ADR溢價17％
觀望聯儲局議息 港股成交今年新低
觀望聯儲局議息 港股成交今年新低
毛利率改善 舜宇去年純利升22％
毛利率改善 舜宇去年純利升22％
黃崢辭拼多多董事長 超級投票權失效
黃崢辭拼多多董事長 超級投票權失效
受累可轉換債公平價值 微盟去年轉蝕逾11億
受累可轉換債公平價值 微盟去年轉蝕逾11億
證監譴責溢利證券兼罰500萬
證監譴責溢利證券兼罰500萬
長建去年純利跌三成 末期息增0.6% 保派息「年年有增長」承諾
長建去年純利跌三成 末期息增0.6% 保派息「年年有增長」承諾
環聯調查：上季逾期還款率改善
環聯調查：上季逾期還款率改善
銀保監等禁小額貸款公司 向大學生發消費貸款
銀保監等禁小額貸款公司 向大學生發消費貸款
康宏股東特別大會爆衝突 警反黑組拘8人
康宏股東特別大會爆衝突 警反黑組拘8人
中電信申回A上市 料籌逾500億人幣
中電信申回A上市 料籌逾500億人幣
債券通公司：中國正「接近」推南向交易
債券通公司：中國正「接近」推南向交易
羅傑承父女飛馬董事 遭財務公司入稟追數
羅傑承父女飛馬董事 遭財務公司入稟追數
「細價股炒家」李鋈麟 遭入稟追近1200萬
「細價股炒家」李鋈麟 遭入稟追近1200萬
Google Play佣金減半 只適用首100萬美元 Epic：分化開發商
Google Play佣金減半 只適用首100萬美元 Epic：分化開發商
資金氾濫 一季328億流入加密幣
資金氾濫 一季328億流入加密幣
晶片短缺 三星：Note難年內推
晶片短缺 三星：Note難年內推
張兆聰：啤酒股估值應見底 潤啤候低吸
張兆聰：啤酒股估值應見底 潤啤候低吸
技術取勝：潤啤上望約66元沽壓大
技術取勝：潤啤上望約66元沽壓大
劉思明：炒歐美需求復蘇 TCL電子受惠
劉思明：炒歐美需求復蘇 TCL電子受惠
周顯：有能力的人 無不痛恨地產霸權
周顯：有能力的人 無不痛恨地產霸權
湯文亮：賣樓才恨錯難返
湯文亮：賣樓才恨錯難返
將軍澳首季破千宗二手成交創紀錄 基建效應一手無礙交投 五大屋苑交投佔逾30%
將軍澳首季破千宗二手成交創紀錄 基建效應一手無礙交投 五大屋苑交投佔逾30%
「龍牀盤」連辣稅實呎逾2.2萬又破頂
「龍牀盤」連辣稅實呎逾2.2萬又破頂
甲廈招頂租177萬呎新高 3個月升8%
甲廈招頂租177萬呎新高 3個月升8%
維港滙I兩輪沽逾240伙 套現30億
維港滙I兩輪沽逾240伙 套現30億
南濤閣居屋車位160萬破頂 7年升值1.5倍
南濤閣居屋車位160萬破頂 7年升值1.5倍
港人灣區創業 公司類型門檻有別
港人灣區創業 公司類型門檻有別
灣區須知：內地開公司9個步驟
灣區須知：內地開公司9個步驟
香港稅務學會會長吳錦華：大增供應倘拖冧樓價 影響政府收入
香港稅務學會會長吳錦華：大增供應倘拖冧樓價 影響政府收入
支持引入累進差餉制度 能者多付增政府收入
支持引入累進差餉制度 能者多付增政府收入