大酒店去年轉蝕逾19億 集團員工減1/4 非亞洲區削逾四成

明報記者 蕭嘉聰

集團去年實施嚴格成本削減措施，包括減薪、裁員及安排員工休假，非自願辭職率有所上升。截至去年底，集團共有5609名員工，較2019年底大減24.7%。大酒店回應查詢時表示，截至去年底亞洲區有4384名員工，按年減少18.4%；非亞洲區有1225名員工，按年大減41.1%，部分裁減來自泰國鄉村俱樂部的員工，因去年10月起集團不再擁有該高爾夫球場。

香港半島酒店去年收入跌45%

集團指出，去年訪港旅客大減94%，重創香港半島酒店營運業績，去年收入跌45%至6.03億元。期內專注本地市場，包括推出「本地度假」（Staycation）優惠等，去年第四季平均房租為2975元，出租率39%。半島辦公大樓去年出租率達95%，料短期前景穩定，半島酒店商場出租率為78%。受旅客減少影響，山頂凌霄閣收入為6300萬元，按年跌59%；山頂纜車受暫停營運影響，整體收入亦減少73%至2100萬元，升級工程料於今年12月完工。

另外，集團去年淨對外借貸增56%至106.62億元，主要來自現有資產的資本開支，發展中項目以及重組泰國合營安排有關的資本開支所致。集團強調，目前承諾信貸及銀行存款相當充裕，足以支付已承諾的項目投資，以及應付未來兩年的現金需要，惟疫情持續嚴重打擊旅遊業，預計2021年仍可能出現營運虧損。

疫情持續打擊 料今年或出現營運虧損

新項目方面，倫敦半島酒店和伊斯坦堡半島酒店發展工程料於明年開業，至於仰光半島酒店，因應近期緬甸的政局變化，集團正深切關注情况，並考慮需要採取即時行動，以及繼續評估此項目的長期決策。大酒店昨午公布業績，收市跌1.6%至8.1元。