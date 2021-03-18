毛利率改善 舜宇去年純利升22％

末期息0.888人幣 按年增逾一成

舜宇去年盈利增長主要來自毛利率改善。去年整體毛利率按年升2.4個百分點至22.9％，主要是由於佔集團總收入超過七成的光電產品事業下的手機攝像模組，業務毛利率由2019年度的9.3％顯著上升至12.6％，並抵消光學零件及光學儀器業務毛利率分別按年下跌2.4及2.1個百分點的影響。

按業務劃分，集團去年度光學零件業務收入按年微增4.3％至91.8億元，光電產品業務收入按年微降0.9％至284.9億元，光學儀器業務收入則較去年增長約14.6％，至3.26億元。

舜宇光學表示，去年手機鏡頭、車載鏡頭及手機攝像模組的出貨量較前年有所增加，且市場份額進一步提升。但受全球疫情影響，手機攝像頭行業出現降規降配現象，手機鏡頭和手機攝像模組的平均銷售單價按年有所下降，抵消了部分出貨量增加帶來的收入增長。