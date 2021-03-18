觀望聯儲局議息 港股成交今年新低

截至晚上11時45分，恒指夜期報28,944點，低水90點。

科指昨升0.51％至8574點，國指升0.26％至11,358點。內需股撐市，尤其是酒業股，華潤啤酒（0291）及青島啤（0168）齊升逾7％，王朝酒業（0828）升逾5％，百威亞太（1876）升4.58％。另蒙牛（2319）升3.9％，李寧（2331）升4.7％。濠賭股亦全線漲，銀娛（0027）升4.6％，為表現最佳的恒指成分股。

科技股方面，騰訊（0700）則跌0.95％，收報624.5元。美團（3690）跌1.3％。中興通訊（0763）績後漲7.4％，收報21.8元。

通脹收水取代疫情 成基金最擔憂風險

美銀發布基金經理調查，新冠疫情自去年2月後首次不是基金經理最擔憂的風險，轉而為通脹及收水恐慌。現金水平由3.8％增至4％，雖然仍是低水平，但卻是去年7月以來首次上升。普遍基金經理對市場前景極度樂觀，疫後環球經濟V形反彈已成市場共識。

資產配置方面，基金經理持續增加對商品及周期板塊的配置，而「長倉科技股」雖然仍是最擁擠的交易，但對科技股的超配水平卻是2009年以來最低。