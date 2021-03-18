經濟

觀望聯儲局議息 港股成交今年新低

【明報專訊】投資者觀望美國聯儲局議息及對未來息口的預期，昨日美期變動不大，連帶港股也在窄幅上落，恒指早段跌逾200點後，收市微升6點至29,034點，主板成交只有1487億元，是2月11日半日市以來最低，若只計全日市，則為今年以來最低成交。

截至晚上11時45分，恒指夜期報28,944點，低水90點。

科指昨升0.51％至8574點，國指升0.26％至11,358點。內需股撐市，尤其是酒業股，華潤啤酒（0291）及青島啤（0168）齊升逾7％，王朝酒業（0828）升逾5％，百威亞太（1876）升4.58％。另蒙牛（2319）升3.9％，李寧（2331）升4.7％。濠賭股亦全線漲，銀娛（0027）升4.6％，為表現最佳的恒指成分股。

科技股方面，騰訊（0700）則跌0.95％，收報624.5元。美團（3690）跌1.3％。中興通訊（0763）績後漲7.4％，收報21.8元。

通脹收水取代疫情 成基金最擔憂風險

美銀發布基金經理調查，新冠疫情自去年2月後首次不是基金經理最擔憂的風險，轉而為通脹及收水恐慌。現金水平由3.8％增至4％，雖然仍是低水平，但卻是去年7月以來首次上升。普遍基金經理對市場前景極度樂觀，疫後環球經濟V形反彈已成市場共識。

資產配置方面，基金經理持續增加對商品及周期板塊的配置，而「長倉科技股」雖然仍是最擁擠的交易，但對科技股的超配水平卻是2009年以來最低。

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