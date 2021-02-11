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B站入場費近兩萬 較ADR溢價17％

【明報專訊】內地視頻網站Bilibili（9626）（下簡稱B站），今日起公開招股至下周二（23日），計劃全球發售2500萬股，當中3％為香港公開發售，招股價上限為每股988元，集資最高可達247億元。每手20股，一手入場費達19,959.12元。以B站在美股昨日早段報108.8美元計，港股IPO上限價較ADR現價溢價約17％。

許繹彬：初期升幅有限 料速納指數

耀才執行董事兼行政總裁許繹彬表示，中概股回流返港作第二上市的新股認購反應往往較冷淡，今次B站招股情况會與百度（9888）相若，主要因為該類的股份已有ADR作參考價，上市即日的升幅有限。許繹彬建議，投資者盡量使用現金認購，以減低損失的風險。許繹彬又稱，該類股份雖然認購情况不佳，但上市後能帶動大市成交，更有機會被快速被納入指數和互聯互通。

信誠證券聯席董事張智威則指，認購第二上市的中概股時要支付超過10％以上的溢價，便要「睇餸食飯」，投資者需要時刻留意B站ADR的走勢，和每天的認購反應。張智威解釋指，孖展投資者可以「靜觀其變」等到招股的最後一天才決定。張智威指，若ADR的走勢較為明朗，亦可選擇投資B站的ADR。張智威續指，雖然B站目前未有盈利，但該公司一旦轉虧為盈，其股價便會大升。

據招股文件顯示，B站去年淨營業額總額達119.98億元人民幣，按年升77.04％，當中的4項核心業務均有增長，其中佔比達四成的移動遊戲淨營業額按年升33.52％至48.03億元人民幣。期內虧損按年擴大1.34倍至30.54億元人民幣。去年平均月活躍用戶（MAU）達1.858億戶，按年升58.13％。

打印機晶片製造商美佳音每手2727元

內地打印機晶片製造商美佳音（6939）亦於今日開始招股，全球發行1.25億股，集資最多1.69億元，招股價介乎1.15元至1.35元，每手2000股，一手入場費2727.21元。美佳音將在3月31日於港交所主板上市。財務方面，去年首10個月的總收入按年升54.8％至1.336億元人民幣，期內毛利按年升96.6％至7300萬元人民幣，毛利率按年升11.6個百分比至54.7％。

明報記者

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