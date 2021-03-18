報告處處突出香港 許正宇開幕致辭

金發局：未有參與編製報告

此外，雖然香港在指數中只排第四，但展示材料單單只突出香港（見圖），Z/Yen董事長Michael Mainelli在介紹結果時亦數次強調香港於一些細項表現出眾，反而鮮有提到三甲城市，而金發局行政總監區景麟不單出席發布會，並主導了問答環節。

香港自2017年9月起一直躋身三甲，2020年3月卻跌出三甲，當時政府曾回應說，指數以網上問卷調查，依靠受訪者觀感評分，2019年社會事件影響他們觀感才令香港得分下降。一年之後，金發局卻提供贊助。

本月初美國傳統基金會將香港剔出《經濟自由度指數》，財政司長陳茂波其後曾表示要加強海外宣傳香港經濟地位不變，不久後金發局便贊助《全球金融中心指數》。不過，該指數曾在不同城市如迪拜、青島等舉行發布會，亦曾獲企業贊助，今次並非個別例子。本報昨天向金發局查詢今次為何贊助，該局未有直接回應，僅表示支持Z/Yen舉辦網上發布活動 ，並沒有參與相關報告的編製。

除了《全球金融中心指數》及《經濟自由度指數》，另一更享負盛名的國際指標是瑞士洛桑管理學院（IMD）每年6月公布的《全球競爭力報告》，去年香港已經因為社會動盪及受中國經濟影響，由第二位跌至第五位，而去年報告只反映2019年情况，換句話說，兩個多月後最新的洛桑報告將更能反映《港區國安法》落實後，國際間對香港政經變化的看法。