經濟

金發局首贊助 金融中心指數港排名升 位列第四僅次「紐倫滬」 李律仁：內地強大聯繫獲認可

【明報專訊】由英國智庫機構Z/Yen和中國（深圳）綜合開發研究院合作發布的最新《全球金融中心指數》，首次獲香港金融發展局贊助（見另稿），而香港排名由去年9月的第五位，上升至第四位，僅次於「紐倫滬」，新加坡則排名第五。但香港排名上升主因東京連降3級，且在與政府及制度相關的細項評級中，香港排名其實下跌。

明報記者 陳子凌

《全球金融中心指數》是根據10,774名受訪者填寫網上問卷回覆的65,507項評估內容來計算各城市得分，是次Z/Yen首次透過網絡在英國、香港及深圳連線公布結果。紐約以764分居首，與倫敦、上海繼續排名三甲，香港雖下跌兩分至741分，但因為上屆排第四的東京在今次調查中失11分，排名跌至第七，令香港排名不跌反升，連同新加坡及北京順序上跳一級（見表）。

營商環境人力資本排名齊跌

在營商環境、人力資本、基礎設施、金融業發展水平和聲譽5項競爭力領域細項的表現上，香港只在基礎設施一項升一級至第四位，營商環境及人力資本兩項均跌一位。值得注意的是，營商環境包括了對政治穩定與法律法規、制度與監管、宏觀經濟環境等範疇的評估。

按行業分類指數劃分的話，香港在政府監管、金融及貿易方面亦下跌；其中，貿易行業由上次調查的第一位跌至第四位，政府監管由第四位跌至第六位。

金發局主席李律仁在是次指數報告中指出，香港再次因其與內地及其他亞洲城市的強大聯繫而獲得認可，他同時認為，香港擁有友好的商業環境及高效的金融基礎設施。政府發言人昨晚則回應指，香港市場高度開放和國際化，具備穩健的基礎設施配套等優勢，這些優勢將持續鞏固香港作為全球領先金融中心的地位。

營商環境指標 中港難得高排名

負責調查及撰寫指數的Z/Yen指數部主任Mike Wardle表示，中國城市及香港在部分對自由社會較敏感的指標中，例如營商環境的細項是較難爭取高排名，亦認為金融中心應該是開放自由重於政府和法律；但他又指出，指數編製綜合了143項特徵指標，其中一兩項指標排名不高，不會對整體名次造成很大影響。

雖然東京今次跌至第七，但與排第四的香港得分只相差5分，惟被問到兩地優勢差距，Mike Wardle卻表示，東京在英語方面偏弱，會令其「稍稍」難以達到國際領先的金融中心水平。

《全球金融中心指數》自2007年開始由Z/Yen每年3月及9月發布一次。2016年7月，中國（深圳）綜合開發研究院與Z/Yen建立戰略伙伴關係，合作編製指數至今。

相關字詞﹕排名 香港金發局 全球金融中心指數

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