行健羅偉業：中港地產股長線看俏

Gideon表示，目前內房股估值偏低，如以過去五年平均值來看，現時估值仍低於過去平均水平，加上普遍息率有約5厘至6厘，因此現階段是不錯的入市時機。他續指，內房估值低並非由疫情影響，主要是由於市場對行業缺乏信心。

事實上，去年中央為收緊內房融資設立「三條紅線」政策，目前市場上只有5間企業達到三條紅線的要求，短時間內多間內房企業難以融資借錢買地，以致市場擔心行業增長放緩。另外，去年內地平均樓價升幅只有4%至5%，土地升幅卻超過10%，以致整體毛利率下跌，當中更有不少內房企業要賣地以彌補財政不足。

國策影響屬短期 長遠發展更集中

他表示，儘管政策短期對投資帶來影響，但長遠而言，行業發展會更為集中，「龍頭內房企業如能滿足兩條或三條紅線，就可持續貸款及發債，有機會擴大公司業務及市場份額。我們可趁着現時估值不高，買入相關股票作長線部署。」在政策影響下，相信龍頭內房企業與小型企業市佔率差距會被拉闊，另預料龍頭企業增長可達20%至30%，遠高於同業不足10%的平均增長。

在他管理的基金中，就投資三隻已滿足三條紅線的公司，另有部分投資於滿足一條紅線的公司，「未來兩三年，會有更多滿足三條紅線的內房企業出現，因此目前會考慮投資僅滿足一條紅線的公司多於兩條。」除了看負債比率，他亦會留意企業管理能力，包括如何將地段價值提升，從而提高物業售價。另外，亦會留意國內一些着重舊城發展的企業，以低成本收購舊城，改造後大大提高租金回報。

昔日內地賣地次數由地方政府決定，每次賣地數目只有一兩幅，往往會令地產商瘋搶，並大幅提高地價，此外部分城市更出現擁有大量土地的「地王」。不過中央政府早前推行「集中供地」政策，規定全國22個重要城市的賣地活動，每年最多三次，每次的時間間距和土地數量要均衡分配。在此條例下將會穩定地價，企業毛利率有望提高。投資者亦可從中了解不同企業買地取向，以及是否有足夠資金買地，從而得知財務狀况是否穩健。

土地供應長遠不足 利好本地地產股

除此之外，他又長遠看好本地地產行業，並解釋本地住宅樓價經歷2019年的政治事件及2020年的新冠病毒疫情後，僅錄得輕微跌幅。隨着香港經濟逐步復蘇，香港樓市最壞的情况已經過去，預期今年在低基數效應下溫和向上。未來1年內的住宅價格走勢主要受市場流動性影響。他認為美元會繼續貶值，與美元的掛鈎的港元，會跟隨美元貶值，以致實物資產包括住宅更受追捧。而未來2至3年的住宅價格則受主要供求關係影響。當疫情逐漸遠去，內地資金有望重投香港樓市，令住宅需求增加，預期今年住宅價格平穩或輕微上升。

事實上，本港土地供應長遠不足，以私人住宅市場為例，每年供應不足1.5萬個單位，但每年平均需求接近2萬個，此情况下預期本港樓價仍有承接力及持續上升。至於零售行業方面，他認為亦已進入復蘇周期，並指出2020年零售業租金較疫情前跌近40%，當疫情穩定後，預期租金有最多20%升幅。再者，不少公司不用再對商戶發出補貼，及經濟好轉以致整體出租率上升，故相關地產公司可看高一線。

惟他表示，會對持有較多寫字樓的房產信託或綜合地產公司持審慎態度，因寫字樓供應量上升，但疫情令不少企業經營模式轉變，並採用在家工作，並壓抑寫字樓需求、租金回報出現壓力。

優質房託具三大條件

至於房產信託方面的投資，他表示優質的房地產信託基金有三個條件：第一，良好的發展戰略，例如組合內的物業是否分佈在發展潛力較高的地區，收購的資產是否屬於前景較好的類別等；第二，良好的業態分佈，將辦公室、酒店、工廈、住宅、商場及停車場搭配出回報優厚、潛力吸引的物業組合；第三，優秀的管理人才，決定收購什麽物業、出租給什麼商戶、翻新、重建，還要釐定合適租金等。不過，他坦言市場選擇不多，故除香港的外，亦會考慮投資於新加坡的房產信託。

黃清瑤 明報記者

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