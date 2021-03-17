經濟
國際金融

美零售銷售遜預期 道指早段跌逾百點

【明報專訊】美國上月零售銷售額按月大跌3%，跌幅大於分析師預期的0.6%，這很大程度由於美國去年底通過近9000億美元援助法案，在1月初向部分美國人派發600美元，刺激了消費市道，令1月的對比基數較高。1月零售銷售額上修至按月增長7.6%，高於此前預期的5.3％。零售銷售表現較預期弱，道指早段回落逾百點。不過標普500指數早段微升創新高，以科技股為主的納指升約1%。

疑似高層錄音流出：fb為世界帶來很多破壞

因美國聯邦貿易委員會（FTC）與美國多個州發起反壟斷訴訟而面臨「拆骨」風險的facebook（fb），其全球策劃負責人（Global Planning Lead）托馬斯（Benny Thomas）被極右保守派組織真相工程（Project Veritas）派臥底記者套取錄音對話。這名fb高層直指自己所效力的公司「為世界帶來很多破壞」。托馬斯形容，fb行政總裁朱克伯格相當於全球用戶的統治者，「史上沒有領袖統治過20億人，惟獨朱克伯格……這超出了一個36歲的人可承擔的責任」。

他建議把fb平台旗下的Instagram及WhatsApp等分拆為獨立公司，並革除朱克伯格的CEO職位。托馬斯認為，fb和Google「不再是企業，而是國家」，它們過於強大，應由政府介入將它們「拆骨」。他預計fb面臨的各項訴訟將纏繞多年，而在政府介入方面「什麼都不會發生」，因為政客只會權鬥。真相工程常向美國民主黨等做秘密調查，但曾被質疑其視頻經過剪輯。Twitter近期以其影片違反私隱為由，封殺其帳號。

（綜合報道）

[國際金融]

上 / 下一篇新聞

新春後14個逾億豪宅成交 吸金50億 77/79 PEAK ROAD沽兩伙 其中一伙成交價6.8億創新高
新春後14個逾億豪宅成交 吸金50億 77/79 PEAK ROAD沽兩伙 其中一伙成交價6.8億創新高
話你知：山頂道辣稅1.65億 夠買25伙維港滙開放戶
話你知：山頂道辣稅1.65億 夠買25伙維港滙開放戶
瓏珀山最快下周上樓書
瓏珀山最快下周上樓書
雅濤閣呎售1.51萬 貴絕未補價居屋
雅濤閣呎售1.51萬 貴絕未補價居屋
石門商廈Ｗ LUXE中層640萬售 業主蝕一成
石門商廈Ｗ LUXE中層640萬售 業主蝕一成
時代廣場化身京都 辦「京燒‧清水燒展」
時代廣場化身京都 辦「京燒‧清水燒展」
螞蟻合作方 領航停申請內地基金牌 去年撤出香港 稱將裁減相關員工
螞蟻合作方 領航停申請內地基金牌 去年撤出香港 稱將裁減相關員工
路透：螞蟻估值較上市前跌近萬億
路透：螞蟻估值較上市前跌近萬億
南早總裁劉可瑞：阿里對公司承諾不變
南早總裁劉可瑞：阿里對公司承諾不變
富途上季多賺11倍 美股早段升一成
富途上季多賺11倍 美股早段升一成
小米有望重新「入富」 股價彈8%
小米有望重新「入富」 股價彈8%
港燈可分派收入僅9億 4年新低
港燈可分派收入僅9億 4年新低
富邦香港全年溢利跌近九成
富邦香港全年溢利跌近九成
B站未符股權規定 港交所先開綠燈 料集資234億 9月EGM再改章程
B站未符股權規定 港交所先開綠燈 料集資234億 9月EGM再改章程
彭博：遭紐交所除牌後 中移動研A股上市
彭博：遭紐交所除牌後 中移動研A股上市
TOM增持WeLab 股權微降仍逾8％
TOM增持WeLab 股權微降仍逾8％
瑞銀上調中國GDP增長預測至9%
瑞銀上調中國GDP增長預測至9%
永達汽車去年純利升10%
永達汽車去年純利升10%
長江生科少賺31% 末期息按年持平
長江生科少賺31% 末期息按年持平
卓佳：線上股東會高峰期 料客戶倍增
卓佳：線上股東會高峰期 料客戶倍增
德視佳去年疫市扭虧 賺6400萬
德視佳去年疫市扭虧 賺6400萬
恒大物業預告買恒大保險 去年多賺185％ 不派息留「彈藥」
恒大物業預告買恒大保險 去年多賺185％ 不派息留「彈藥」
放債人牌照條件修訂 須評借款者償還能力
放債人牌照條件修訂 須評借款者償還能力
越秀地產去年多賺22％ 末期息每股派0.063元
越秀地產去年多賺22％ 末期息每股派0.063元
騰訊抖音用新技術避蘋果新規 《金融時報》：中國廣告協會推CAID追蹤用戶
騰訊抖音用新技術避蘋果新規 《金融時報》：中國廣告協會推CAID追蹤用戶
馬斯克進軍樂壇 預告NFT賣歌
馬斯克進軍樂壇 預告NFT賣歌
張兆聰：資金流經濟重啟股 銀娛破位可追
張兆聰：資金流經濟重啟股 銀娛破位可追
植耀輝：Roblox倘回調可吸納
植耀輝：Roblox倘回調可吸納
技術取勝：中海外短線或先行整固
技術取勝：中海外短線或先行整固
許正宇去信金融業 促及早檢測種疫苗
許正宇去信金融業 促及早檢測種疫苗
國泰「里數加現金」靈活付款谷生意
國泰「里數加現金」靈活付款谷生意
劉思明：高估值股喘定 醫藥股走勢佳
劉思明：高估值股喘定 醫藥股走勢佳
周顯：媽咪代客泊車買樓投資
周顯：媽咪代客泊車買樓投資
湯文亮：填海造地 造的竟然是農地
湯文亮：填海造地 造的竟然是農地
行健羅偉業：中港地產股長線看俏
行健羅偉業：中港地產股長線看俏