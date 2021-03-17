美零售銷售遜預期 道指早段跌逾百點

疑似高層錄音流出：fb為世界帶來很多破壞

因美國聯邦貿易委員會（FTC）與美國多個州發起反壟斷訴訟而面臨「拆骨」風險的facebook（fb），其全球策劃負責人（Global Planning Lead）托馬斯（Benny Thomas）被極右保守派組織真相工程（Project Veritas）派臥底記者套取錄音對話。這名fb高層直指自己所效力的公司「為世界帶來很多破壞」。托馬斯形容，fb行政總裁朱克伯格相當於全球用戶的統治者，「史上沒有領袖統治過20億人，惟獨朱克伯格……這超出了一個36歲的人可承擔的責任」。

他建議把fb平台旗下的Instagram及WhatsApp等分拆為獨立公司，並革除朱克伯格的CEO職位。托馬斯認為，fb和Google「不再是企業，而是國家」，它們過於強大，應由政府介入將它們「拆骨」。他預計fb面臨的各項訴訟將纏繞多年，而在政府介入方面「什麼都不會發生」，因為政客只會權鬥。真相工程常向美國民主黨等做秘密調查，但曾被質疑其視頻經過剪輯。Twitter近期以其影片違反私隱為由，封殺其帳號。

（綜合報道）

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