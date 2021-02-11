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馬斯克進軍樂壇 預告NFT賣歌

【明報專訊】剛為自己添上「電音之王」外號的特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克（Elon Musk），加入非同質化代幣（Non-Fungible Token，NFT）的淘金熱，在Twitter公布以NFT的形式，出售一首關於NFT的電子舞曲（techno track）。

馬斯克這條推文（包括文字、影片及歌曲）被轉化為NFT，昨在NFT平台Valuables拍賣。該平台顯示，截至美東時間周二早上，最高出價來自加密貨幣公司Bridge Oracle的行政總裁Sina Estavi，其開價達112萬美元。

特斯拉周一向美國證交會（SEC）呈交文件，申報其CEO馬斯克的新增職銜是「特斯拉電音之王」（Technoking of Tesla）。馬斯克之後在Twitter上載了一段電音短片，片中一把女聲唱着：「NFT是你的虛榮」（NFT for your vanity）、「電腦不歇息」（Computers Never Sleep）。

Twitter上載音樂短片

短片中有一座金色的獎座，最頂寫着「虛榮獎座」（Vanity Trophy）一詞，圍繞着金色獎座上的球體旋轉。獎座上還寫着「 HODL」，這是加密貨幣社群常用的術語，是指「堅持長揸」（Hold On Your Dear Life），符合馬斯克看好比特幣、狗狗幣前景的作風。獎座最底寫着「電腦不歇息」，而獎座中間有金色的狗狗標誌，相信是代表馬斯克鍾愛的加密貨幣狗狗幣（Dogecoin）。

NFT可以是一幅jpg或Gif圖、任何影片或數碼藝術品等，這些數碼信息透過區塊鏈技術變成非同質化代幣，具有獨有的標記，可認證物主的擁有權。這種獨特的標記，近期成為炒家的目標。美國數碼藝術家Beeple所創作的jpg數碼圖像，上周在佳士得（Christie's）以5.4億港元的天價賣出。

去年初曾發表電子舞曲

馬斯克去年初曾發表電子舞曲（EDM） 單曲《不要懷疑你帶來的氣氛》（Don't Doubt ur Vibe），並上載到網上音樂分享平台SoundCloud。根據馬斯克的帖文，這首歌由他自己作詞及主唱，其歌詞只有兩句：「不要懷疑你帶來的氣氛，因為這是真的。不要懷疑你帶來的氣氛，因為這是你。」外界懷疑，馬斯克進軍樂壇是受到其女友、加拿大女歌手Grimes的啟發。

（綜合報道）

[國際金融]

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