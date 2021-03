馬斯克進軍樂壇 預告NFT賣歌

馬斯克這條推文(包括文字、影片及歌曲)被轉化為NFT,昨在NFT平台Valuables拍賣。該平台顯示,截至美東時間周二早上,最高出價來自加密貨幣公司Bridge Oracle的行政總裁Sina Estavi,其開價達112萬美元。

特斯拉周一向美國證交會(SEC)呈交文件,申報其CEO馬斯克的新增職銜是「特斯拉電音之王」(Technoking of Tesla)。馬斯克之後在Twitter上載了一段電音短片,片中一把女聲唱着:「NFT是你的虛榮」(NFT for your vanity)、「電腦不歇息」(Computers Never Sleep)。

Twitter上載音樂短片

短片中有一座金色的獎座,最頂寫着「虛榮獎座」(Vanity Trophy)一詞,圍繞着金色獎座上的球體旋轉。獎座上還寫着「 HODL」,這是加密貨幣社群常用的術語,是指「堅持長揸」(Hold On Your Dear Life),符合馬斯克看好比特幣、狗狗幣前景的作風。獎座最底寫着「電腦不歇息」,而獎座中間有金色的狗狗標誌,相信是代表馬斯克鍾愛的加密貨幣狗狗幣(Dogecoin)。

NFT可以是一幅jpg或Gif圖、任何影片或數碼藝術品等,這些數碼信息透過區塊鏈技術變成非同質化代幣,具有獨有的標記,可認證物主的擁有權。這種獨特的標記,近期成為炒家的目標。美國數碼藝術家Beeple所創作的jpg數碼圖像,上周在佳士得(Christie's)以5.4億港元的天價賣出。

去年初曾發表電子舞曲

馬斯克去年初曾發表電子舞曲(EDM) 單曲《不要懷疑你帶來的氣氛》(Don't Doubt ur Vibe),並上載到網上音樂分享平台SoundCloud。根據馬斯克的帖文,這首歌由他自己作詞及主唱,其歌詞只有兩句:「不要懷疑你帶來的氣氛,因為這是真的。不要懷疑你帶來的氣氛,因為這是你。」外界懷疑,馬斯克進軍樂壇是受到其女友、加拿大女歌手Grimes的啟發。

