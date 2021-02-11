騰訊抖音用新技術避蘋果新規 《金融時報》：中國廣告協會推CAID追蹤用戶

蘋果強調：追蹤用戶前須獲許可

目前手機軟件能透過蘋果的廣告標識符（目前手機軟件能透過蘋果的廣告標識符（IDFA）系統，了解用戶何時點擊了廣告，以及用戶下載了哪些軟件，預計蘋果將在未來數周更新其iOS系統，屆時軟件要收集用戶數據將必須徵求用戶同意。

不過《金融時報》取得字節跳動向軟件開發商發出的11頁指引，其內容提到了CAID，並建議廣告商「如果IDFA不能使用，可使用CAID代替」。

CAID被視為蘋果新規所面臨的最大挑戰。蘋果公司未直接評論該報道，但強調蘋果應用商店App Store的條款和指引，適用於包括蘋果公司在內的全球開發商，「我們堅信在追蹤用戶前，應先徵求用戶的許可。被發現無視用戶選擇的軟件，將不獲蘋果接納」。

一名知情人士向《金融時報》稱，蘋果有能力檢測出哪些軟件使用了CAID，並阻止其在中國的App Store上架。但技術諮詢公司Victory Medium表示，若中國科技巨頭的軟件都採用了CAA推出的CAID，蘋果總不能禁止中國市場的所有軟件，否則最終可能退出中國市場。

或獲中國政府支持 蘋果難採強硬措施

CAA的辦事機構，是國家工商行政管理總局的直屬事業單位。業界人士表示，若果CAID得到中國政府支持，即使其明顯違反蘋果的私隱新規，蘋果仍會審慎應對，不會輕易採取強硬措施。軟件發行商AppInChina行政總裁畢曉普（Rich Bishop）稱，蘋果可能「對中國破例」。

總部位於北京的數據私隱公司Digital Union稱，CAID的原意是避開蘋果的規則，因為其追蹤方法可能無法針對性地識別用戶身分，而行業的實際操作仍有待探索。

CAA表示，CAID解決方案「未違反蘋果的私隱政策」。CAA稱，正與蘋果積極溝通，CAID尚未正式實施。

廣告協會：CAID無違蘋果私隱政策

消息稱，部分中國企業最近數月在試用CAID。兩名知情人士向《金融時報》稱，蘋果知悉該工具存在，但迄今未公開回應。CAID的對象是中國軟件開發商，但也有一些外國廣告公司代表其中國分部申請使用。美國反壟斷學者斯里尼瓦桑（Dina Srinivasan）表示，數碼廣告領域涉及太多金錢利益，追蹤消費者數據成為了一場軍備競賽，惟有立法才能制止。

此外，被美國制裁的華為，將以專利拓展財源。華為最新表示，將在今年起向蘋果、三星等手機製造商收取5G專利使用費。華為預計，2019至2021的專利及授權費用收入，將介乎12億至13億美元。

（綜合報道）

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