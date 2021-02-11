騰訊抖音用新技術避蘋果新規 《金融時報》：中國廣告協會推CAID追蹤用戶

【明報專訊】《金融時報》報道，雖然蘋果的私隱新規尚未推出，騰訊控股（0700）和抖音母公司字節跳動等中國科技巨企已有方法繞過蘋果公司的新規，即使未經iPhone用戶同意，仍可繼續追蹤用戶的數據，以便向他們推送針對式數碼廣告。該報道稱，擁有近2000名會員的中國廣告協會（CAA），已推出一種追蹤和識別iPhone用戶的新方法，稱為CAID，現已由中國科技公司及廣告商廣泛測試。《金融時報》稱，接近騰訊和字節跳動的人士證實，兩家公司正測試該系統，但兩家公司未公開評論。
蘋果強調：追蹤用戶前須獲許可
目前手機軟件能透過蘋果的廣告標識符（目前手機軟件能透過蘋果的廣告標識符（IDFA）系統，了解用戶何時點擊了廣告，以及用戶下載了哪些軟件，預計蘋果將在未來數周更新其iOS系統，屆時軟件要收集用戶數據將必須徵求用戶同意。
不過《金融時報》取得字節跳動向軟件開發商發出的11頁指引，其內容提到了CAID，並建議廣告商「如果IDFA不能使用，可使用CAID代替」。
CAID被視為蘋果新規所面臨的最大挑戰。蘋果公司未直接評論該報道，但強調蘋果應用商店App Store的條款和指引，適用於包括蘋果公司在內的全球開發商，「我們堅信在追蹤用戶前，應先徵求用戶的許可。被發現無視用戶選擇的軟件，將不獲蘋果接納」。
一名知情人士向《金融時報》稱，蘋果有能力檢測出哪些軟件使用了CAID，並阻止其在中國的App Store上架。但技術諮詢公司Victory Medium表示，若中國科技巨頭的軟件都採用了CAA推出的CAID，蘋果總不能禁止中國市場的所有軟件，否則最終可能退出中國市場。
或獲中國政府支持 蘋果難採強硬措施
CAA的辦事機構，是國家工商行政管理總局的直屬事業單位。業界人士表示，若果CAID得到中國政府支持，即使其明顯違反蘋果的私隱新規，蘋果仍會審慎應對，不會輕易採取強硬措施。軟件發行商AppInChina行政總裁畢曉普（Rich Bishop）稱，蘋果可能「對中國破例」。
總部位於北京的數據私隱公司Digital Union稱，CAID的原意是避開蘋果的規則，因為其追蹤方法可能無法針對性地識別用戶身分，而行業的實際操作仍有待探索。
CAA表示，CAID解決方案「未違反蘋果的私隱政策」。CAA稱，正與蘋果積極溝通，CAID尚未正式實施。
廣告協會：CAID無違蘋果私隱政策
消息稱，部分中國企業最近數月在試用CAID。兩名知情人士向《金融時報》稱，蘋果知悉該工具存在，但迄今未公開回應。CAID的對象是中國軟件開發商，但也有一些外國廣告公司代表其中國分部申請使用。美國反壟斷學者斯里尼瓦桑（Dina Srinivasan）表示，數碼廣告領域涉及太多金錢利益，追蹤消費者數據成為了一場軍備競賽，惟有立法才能制止。
此外，被美國制裁的華為，將以專利拓展財源。華為最新表示，將在今年起向蘋果、三星等手機製造商收取5G專利使用費。華為預計，2019至2021的專利及授權費用收入，將介乎12億至13億美元。