經濟

恒大物業預告買恒大保險 去年多賺185％ 不派息留「彈藥」

【明報專訊】半新物管股恒大物業（6666）去年多賺184.7%，至26.48億元（人民幣，下同），每股盈利0.26元。集團表明仍處於業務快速擴展階段不派息，為更多併購保留「彈藥」。管理層昨更預告新增保險經紀業務，將在今年收購恒大保險經紀公司，該公司去年保險經紀收入達9.5億元，將開展「全民拓客」模式，代理壽險、財險、車險等多元產品。

明報記者 方楚茵

恒大物業昨收市後公布業績，績前股價升7.38%，收報16.3元。管理層表示，除收購恒大保險，亦會與恒大房車寶集團合作，擴大社區團購、家裝美居等業務。

據官網顯示，恒大保險於2016年成立，現擁有一支5000多人的銷售和服務隊伍，並開設了14家省級分公司。

料本年收入可增70%

恒大物業去年營業收入及毛利率均大幅提升，當中營業收入按年升43.3%至105.09億元，毛利率38.1%，按年增14.2個百分點。3大業務毛利率方面，物業管理服務、社區增值服務及非業主增值服務收入毛利率分別為33.6%、63.4%及37.1%，分別按年升15.9個百分點、6個百分點及8.7個百分點。

恒大物業同時交出未來3年指引，管理層稱，若按今年在管面積目標突破6億平方米，及以目前物業管理費均價計，今年收入料可按年增長60%至70%；非業主增值服務則依托母企中國恒大（3333）穩健交付及銷售，預料2021年至2023年收入平均年增長30至40%。連同社區增值服務的大幅增長，集團2021至2023年整體收入年均漲幅高達50%以上。

問到併購方面，管理層稱目前已設有一支300人的投資團隊在尋找優秀收購目標，集團有清晰的要求，如項目毛利率需達20%，淨利率亦不低於10%等。會協助對方作「麥當勞式發展及融入」，令併購公司的毛利率等快速提升。

已制訂股權激勵計劃

同時，集團亦已制訂股權激勵計劃，計劃將以不多於5%股份作為激勵，但具體方案仍在制訂中。

相關字詞﹕社區團購 房車寶 物業管理服務 非業主增值服務 社區增值服務 半新股 物管股 恒大物業 恒大保險經紀公司

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