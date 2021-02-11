恒大物業預告買恒大保險 去年多賺185％ 不派息留「彈藥」

明報記者 方楚茵

恒大物業昨收市後公布業績，績前股價升7.38%，收報16.3元。管理層表示，除收購恒大保險，亦會與恒大房車寶集團合作，擴大社區團購、家裝美居等業務。

據官網顯示，恒大保險於2016年成立，現擁有一支5000多人的銷售和服務隊伍，並開設了14家省級分公司。

料本年收入可增70%

恒大物業去年營業收入及毛利率均大幅提升，當中營業收入按年升43.3%至105.09億元，毛利率38.1%，按年增14.2個百分點。3大業務毛利率方面，物業管理服務、社區增值服務及非業主增值服務收入毛利率分別為33.6%、63.4%及37.1%，分別按年升15.9個百分點、6個百分點及8.7個百分點。

恒大物業同時交出未來3年指引，管理層稱，若按今年在管面積目標突破6億平方米，及以目前物業管理費均價計，今年收入料可按年增長60%至70%；非業主增值服務則依托母企中國恒大（3333）穩健交付及銷售，預料2021年至2023年收入平均年增長30至40%。連同社區增值服務的大幅增長，集團2021至2023年整體收入年均漲幅高達50%以上。

問到併購方面，管理層稱目前已設有一支300人的投資團隊在尋找優秀收購目標，集團有清晰的要求，如項目毛利率需達20%，淨利率亦不低於10%等。會協助對方作「麥當勞式發展及融入」，令併購公司的毛利率等快速提升。

已制訂股權激勵計劃

同時，集團亦已制訂股權激勵計劃，計劃將以不多於5%股份作為激勵，但具體方案仍在制訂中。