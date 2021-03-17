永達汽車去年純利升10%

末期息0.288元 另特別息0.247元

永達於中午休市公布業績，集團股價由上午10時半後開始一直高走，收報12.86港元，全日升5.9%。集團去年毛利率按年微跌0.06個百分比至9.29%。每股末期息派0.288元及特別息0.247元，全年共派0.535元。

永達全年新車銷售按年升10%至582.29億元，當中單計下半年，新車銷售按年升21.8%至346.48億元，佔全年新車銷售的60%，而豪華品牌新車銷售下半年收入亦大增21.3%至286.34億元。永達全年新車銷售達20.46萬輛，其中豪華及超豪華品牌銷售按年升5.5%至13.57萬輛。去年永達豪華及超豪華品牌4S店按年增加11間至130間。

期內，售後服務按年升7.6%至95.76億元，金融保險代理服務收入按年升0.1%至11.08億元。唐亮預期，今年內地汽車銷售將有個位數增長，當中豪華及超豪華品牌汽車銷售增長可達15%，新能源汽車銷售可達180萬至200萬輛。