經濟

瑞銀上調中國GDP增長預測至9%

【明報專訊】內地日前陸續公布首兩個月經濟數據，大多較預期佳，瑞銀昨日發表報告表示，鑑於首兩個月經濟活動強過預期，將今年中國經濟增長預測從8.2%上調至9%。而在低基數之下，料首季GDP將按年升19%以上。

因基數低 首季料增長逾19%

瑞銀首席中國經濟學家汪濤指出，雖然春節期間的人員流動限制措施削弱旅遊業，但整體經濟活動較預期佳，一定程度上要歸功於工作日增多和出口需求強勁。

汪濤又認為，美國通過1.9萬億美元的財政刺激計劃，有望推動美國經濟增長更為強勁，從而有利於中國出口，因此將全年中國出口增速預測由10%上調到16%。此外，基於消費實際反彈10%，再連同強勁出口，即使基建和房地產投資放緩，也能夠支撐公司的資本支出，而經濟增長最大不確定性是疫情。

法興：利差大減 人幣料穩中有貶

此外，汪濤預計人行會於9月或10月上調逆回購和MLF利率5個點子，全年債務佔GDP比率將下降4至5個百分點。

另外，法興亞太區及中國首席經濟師姚煒預測，今年中國經濟增長8.5%，且還有上調空間，視乎3月份及首季的經濟表現。她又指，今年其他大型經濟體的經濟增速會明顯追趕，外貿對人民幣的支持減弱，中美利差大幅縮減，人民幣今年不會有很大升值空間，料穩中有貶，介乎6.5至6.6水平。此外，在政策正常化之下，姚煒估計人行會在第二季及第三季有一至兩次上調MLF及逆回購利率，每次上調10點子左右。貨幣政策在首季會有所收緊，但為確保穩定去槓桿，政策在第二季會趨中性；而去槓桿將主要集中在三個方面，一是房地產，二是金融科技，第三是地方政府債務。

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