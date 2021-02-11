TOM增持WeLab 股權微降仍逾8％

斥資300萬美元增持

翻查資料，李嘉誠於2014年開始透過TOM集團不斷增持WeLab，於2017年開始披露持有WeLab的股權比例，當中2019年底的持股較上一次持股大增1.91百分點至8.26％，其後直至去年底一直保持8.26％的持股。

完成最新融資後的TOM集團所持有的股權減少0.25個百分比至8.01％的股權，估計是由於WeLab同時發行新股予其他投資者，令TOM集團持股被攤薄。

WeLab 2018年曾申港上市

WeLab是本地的金融科技企業，主要為內地提供貸款等業務，擁有自家的網上信貨平台WeLend，和虛擬銀行WeLab Bank（匯立銀行）。

公司曾於2018年申請在港上市，初期曾計劃以同股不同權（WVR）架構上市，其後改回一股一票重新申請，惟申請最終逾期失效，至今再無重提上市。