B站未符股權規定 港交所先開綠燈 料集資234億 9月EGM再改章程

明報記者 馬迪帆

據初步招股書，B站去年虧損雖擴大至30億元人民幣，但股份卻依然受追捧，疫情下股價全年翻5.4倍。即使近日科技股回吐，B站股價仍較年初有兩成升幅。B站美股昨晚早段做好，美股開市後半小時，B站美國預託證券（ADR）最多彈5.7%，於10時20分該股報118美元，截至晚上11時股價升5%。

掛牌後股東會改章程 直至通過為止

根據港交所規定，回港上市中概股只有於2017年12月15日之前在合資格交易所掛牌，才可定義為「獲豁免的大中華發行人」。早前上市的阿里、京東（9618）等均屬此類，可獲得豁免遵守涉及不同股權架構（WVR）的部分條例，即使公司的不同股權架構不符本港規定，此類中概股也毋須修改架構，可直接來港掛牌。以京東為例，創始人劉強東所持有B類股每股可投20票，超出本地個人版WVR每股10票規定，但毋須修改。此外，其他豁免事項還包括股東保護、可變利益實體架構（VIE）方面規定等。

而B站卻是至今首隻因於2018年上市，無法獲得此類豁免，成為首宗「不獲豁免的大中華發行人」回港上市。但實際上，B站卻未有事先修改章程，便直接獲得港交所「開綠燈」，只要掛牌半年後、於今年9月的特殊股東大會（EGM）上通過修訂即可。根據招股資料，共計有35條涉及各類事項的規則，屆時須納入公司章程。但大會上能否順利通過仍是未知之數，B站就指，承諾若今次無法通過修訂，將於日後每次股東周年大會（AGM）上都提出議案，直至全部通過為止。公司又強調，法律顧問確信此做法未有違反任何法規。

百度累計391億孖展 超購27倍

此外，昨日大型中概股百度（9888）孖展截飛，最終本地9家券商僅借出391億元孖展，僅計券商孖展，超購27倍，由於百度股份供應相對充裕，相信大戶本次可獲「慷慨」分配。於昨夜同一時間，百度ADR升0.9%，報267.9美元。