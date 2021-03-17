經濟

富邦香港全年溢利跌近九成

【明報專訊】富邦香港公布去年業務，全年溢利急減87.47%至7534萬元，撥備前經營溢利亦按年減少33%，至5.78億元。富邦表示，溢利減少主要由於減值撥備大幅上升，香港低息環境及新冠全球大流行衝擊經濟，對該行的經營溢利造成重大影響。

去年環球央行減息量化寬鬆，富邦淨息差收窄0.28個百分點至1.21%，淨利息收入下跌16%，至11.83億元，主要因為市場利率下半年維持極低水平，導致整體資產收益大幅下降，未能被減幅較慢的資金成本抵消。

受惠企業客戶貸款增長，客戶貸款總額按年上升6%至560億元。富邦去年手續費及佣金收入按年下跌16%，至2.49億元。其中，保險、信用卡及貿易融資業務分別下跌32%、24%及22%，不過受惠股市成交活躍，證券經紀及投資服務收入上升72%。

減值虧損按年擴大2.3倍

富邦去年減值虧損按年擴大2.32倍至4.73億元，其中客戶貸款減值虧為4.03億元，升2.83倍。因應會計制度，較受經濟前景預期惡化影響的第一及第二階段撥備按年升73%至2.2億元。客戶出現財政狀况問題須作出第三階段貸款減值虧損為2.53億元，較2019年大增。截至去年底，減值貸款比率為0.87%，減值貸款覆蓋率為82.4%。富邦指，去年疫情轉變客戶財務管理方式，已制定策略發展計劃，由傳統實體銀行變革成為實體銀行與虛擬銀行服務兼備的金融機構。

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