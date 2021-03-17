經濟

港燈可分派收入僅9億 4年新低

【明報專訊】受疫情影響，去年港燈（2638）售電量按年減3.7%至101.34億度電，雖然住宅用電量上升，抵消部分工商業用電量跌幅，但售電量仍創2004年後的16年低，且已連跌6年。

售電2004年來最差 連跌6年

港燈昨午公布去年業績，期內純利27.32億元，按年升17.4%。每股份合訂單位末期分派16.09仙，按年持平。港燈昨日績後收報7.77元，升0.52%。

因應2020年度計及入帳的已付資本開支創上市以來新高，達48.5億元，較2019年度大增35.28%，致可分派收入只餘8.99億元，為2016年創下負數以來最低。但港燈根據信託契約酌情決定調整金額，撥入19.31億元，經酌情調整後可分派收入與2019年度的28.3億元看齊。2019年度配合新《利潤管制計劃》令准許回報大幅下調20%，開始將經調整後分派收入固定為28.3億元，此前4個年度為每年35.38億元。集團淨負債對淨總資本比率創上市高位，達48%，淨負債金額達448.38億元，同創新高。

經濟不景 電費資助津貼3400萬

主席霍建寧指出，隨着燃氣聯合循環發電機組L10於去年2月投產，其燃氣發電比例由以往約30%提高至現時50%。兩台容量同達380兆瓦的燃氣機組L11和L12，預期明、後年落成投產，有望將燃氣發電比例提升至70%，港燈亦發展海上液化天然氣接收站。年內協助受經濟不景嚴重打擊人士，提供電費津貼約3400萬元。港燈所有客戶的可再生能源發電裝置共生產約150萬度電。

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