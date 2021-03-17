經濟

小米有望重新「入富」 股價彈8%

【明報專訊】美國法院初步暫緩對小米（1810）的投資禁令，國際指數公司富時羅素（FTSE Russell）宣布該公司有資格重新獲納入指數，結果有待6月季度檢討決定，6月21日起生效；惟重新納入決定取決於事態的任何進一步發展。小米股價昨急彈8%至26.3元，兩天累升15.6%。

貢獻恒指最大升幅

北水淨買入6.7億

美國前總統特朗普今年1月中旬，將小米與另外8間公司列入投資黑名單，要求當地投資者於限期內全數出售有關公司股份。小米就此於美國法院，起訴美國國防部和財政部，認為有關程序存在不公與事實認定錯誤。富時羅素則於本月初宣布，將從其全球指數和中國指數中刪除小米，上周五（12日）正式生效。

科指重上8500點 跑贏大市

恒指昨天收升193點或0.67%，報29,027點；國指升185點或1.66%，報11,329點；科指回彈3.2%跑贏大市，重上8500點水平，收報8530點。小米是貢獻恒指及科指升幅最大個股，同時錄得北水淨流入6.73億元。

昨天獲北水買入最多的是騰訊（0700），共有13.01億元淨流入，股價昨天微升0.4%至630.5元。美團（3690）雖然有6.39億元北水淨流走，但昨天仍有3.9%升幅，收報329.6元。而阿里巴巴（9988）收報221.4元，無升跌。

相關字詞﹕特朗普 富時羅素 投資黑名單 投資禁令 小米

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