富途上季多賺11倍 美股早段升一成

總結全年，富途收入按年升2.1倍至33.11億元。當中以佣金及處理費收入為主，按年升2.9倍至19.9億元，佔整體收入60.1%；利息收入按年升1.1倍至9.66億元。純利按年增加近7倍至13.26億元，非通用會計準則（Non-GAAP）淨利潤升6.5倍至13.64億元。

平台交易額按年增近3倍

受惠於新股熱潮，富途上季交易額按年升4.4倍至1.21萬億元，當中美股交易額錄7836億元，佔總交易額65%；換算成美元則是1011億，突破千億美元大關。期內港股交易額錄4146億元。總結全年，平台總交易額按年增長近3倍至3.46萬億元。

單計上季，富途淨增有資產客戶數9.9萬，當中於香港有資產客戶數按年增2.6倍，創上市以來單季增長新高，並連續多季度實現按年以倍數增長。有資產客戶數達51.7萬，按年增1.6倍。另外，客戶交投活躍度亦見提升，客戶日均收益交易（DARTs）達46.2萬筆，按年大增3.4倍。

富途早前進軍新加坡市場，目標今年全集團增70萬名用戶，李華料80%來自香港及內地（佔比分別為60%及40%），餘下20%來自新加坡及海外市場。

李華：進軍星洲 助拓東南亞市場

至於新加坡市場發展，李華稱當地市場結構跟香港相似，料沿用現行宣傳手法，例如增加網上流量及跟「KOL（意見領袖）」合作。是次拓展新加坡市場，有助富途未來進一步發展東南亞市場。