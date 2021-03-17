經濟

南早總裁劉可瑞：阿里對公司承諾不變

【明報專訊】周一晚《華爾街日報》報道指，內地要求阿里巴巴（9988）出售媒體資產，外交部發言人趙立堅昨日表示，不掌握有關情况。南華早報總裁劉可瑞（圖）則向員工發函，稱阿里巴巴對南早承諾不變，並指南華早報與新華社等媒體沒有伙伴關係。

劉可瑞昨向員工發函指，有關暗示南華早報股權或會易手的報道，《華爾街日報》未有提供證據。他指，阿里對南華早報的承諾不變，會繼續支持公司的使命及商業目標，不會就無根據的傳言公開回應。劉可瑞又指，會要求有關報道更正，並指出南華早報與新華社或浙江及四川的報業集團沒有伙伴關係，阿里巴巴任何與前述傳媒的關係，均不影響南華早報的營運。南華早報發言人回覆指，阿里在媒體業務的持股及投資策略，傳媒要向阿里查詢，但是南華早報繼續承諾，建基於過去超過117年的獨立編採及深入分析，服務環球讀者。

阿里巴巴昨日股價收報221.4元，無升跌。翻查資料，阿里巴巴於2015年12月向大馬富商郭鶴年收購南華早報及相關資產並營運至今，當年作價20.6億元。摩根士丹利指出，阿里旗下數字媒體業務投資約183.05億美元，若出售該等處於虧損狀態的媒體業務，對阿里影響有限，反而可用作在電商業務再投資。目前阿里在南華早報投資的估值才2.74億美元，而最大投資是優酷土豆，估值達54.53億美元。

相關字詞﹕劉可瑞 南華早報 趙立堅 阿里巴巴 華爾街日報

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