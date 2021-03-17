經濟

螞蟻合作方 領航停申請內地基金牌 去年撤出香港 稱將裁減相關員工

【明報專訊】去年8月結束香港業務轉戰上海的美資基金公司領航集團（Vanguard），昨日宣布暫緩在內地設立公募基金管理公司的申請，集中資源發展與螞蟻集團合資的基金個人投資顧問業務，並會裁減專任負責該業務的員工。領航發表聲明，指公募基金市場規模龐大，而可以直銷基金的市場較小，相信合資投資顧問業務能為投資者帶來更多價值，並強調仍將踐行對中國市場的長期承諾。

明報記者 歐陽偉昉

稱專注投資顧問業務

領航去年4月在螞蟻的支付寶基金平台推出低門檻投資顧問服務「幫你投」，首年有逾50萬戶註冊。領航表示，通過去年與螞蟻的合作，了解中國個人投資者在投顧服務的需求規模和範疇，基於公司的市場調研結果和所了解的信息，希望通過專注發展合資投顧業務，以滿足增長中的需求。該行將踐行對中國市場的長期承諾，持續關注和評估市場機遇和相關條件，以探索服務中國投資者的有效路徑。

《華爾街日報》則引述消息人士指，內地投資者偏好跑贏市場的基金，與領航希望引入的低成本指數基金不同，管理層認為要在中國建立有意義規模業務的時間，比原來預期為長。而合作伙伴螞蟻集團目前面臨監管壓力，可能要整頓金融業務，對領航而言亦是潛在的複雜問題。

螞蟻被整頓前積極部署 總部遷滬

內地在去年4月解除對外資持有公募基金管理公司的股權限制，多間外資資產管理公司已獨資申請牌照，其中貝萊德已在去年8月獲得批准，施羅德和富達仍在審批中，另外合資在華經營的摩根大通則已計劃全購中方的股權。因此去年將亞洲總部遷至上海的領航暫緩設立公募基金管理公司，消息出乎市場預料。

事實上，在合作方螞蟻上市失敗之前，領航一直在積極準備牌照申請工作，去年9月時宣布聘請前大成基金總經理羅登攀，擔任籌建中的基金管理公司總經理，以推進申請工作。領航發言人表示，有少數原擬聘任運作基金管理公司的員工將被裁減。該行在上海約有30名員工，將繼續保留人員支持合資公司運作，進行市場和政策研究，以及拓展業務。

領航在去年8月宣布計劃結束在香港業務，包括交易所買賣基金、強積金和緊貼指數集體投資計劃等，同時結束日本業務，不再在當地積極分銷產品，亞洲總部和部分職位會遷移至上海。

相關字詞﹕上海 外資准入 螞蟻集團 公募基金 領航

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