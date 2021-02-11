經濟

石門商廈Ｗ LUXE中層640萬售 業主蝕一成

【明報專訊】雖然住宅物業市况向好，但有個別商廈業主需蝕讓沽貨，其中沙田石門商廈Ｗ LUXE一個單位，本月初連車位以640萬元售出，原業主持貨兩年多，帳面蝕71萬元或約一成離場。

土地註冊處資料顯示，上述Ｗ LUXE中層N3單位，建築面積406方呎，以640萬元連一個地庫車位登記易手，折合呎價約15,764元；原業主2018年11月以711萬元購入，持貨兩年多，帳面蝕71萬元、貶值幅度約10％，是次成交料屬該項目首宗二手損手個案。

董建華家族成員6555萬購香港仔工廈單位

不過，亦有名人入市工廈物業。土地註冊處資料顯示，政協副主席、前特首董建華家族成員，上月以約6555萬元，購入香港仔田灣興偉中心19樓3室及4室，以建築面積約13,440方呎計、呎價約4877元；與此同時，董氏家族成員亦以200萬元購入同層儲物室；換言之，是次共斥資6755萬元入市。

資料顯示，原業主去年10月斥資5188萬元購入上述兩個工廈單位、儲物室及一個車位，持貨僅5個月，未計車位，帳面已獲利約1567萬元。

亞士厘道地舖呎價4.57萬易手

市場消息表示，尖沙嘴亞士厘道24至38號地下B舖，面積約950方呎，以約4350萬元易手、呎價約4.57萬元，物業現月租約11.5萬元，即買家可享租金回報率3.2厘；原業主2011年12月以3780萬元買入，帳面獲利570萬元或15％。

另外，西環皇后大道西513至519尼斯花園地下B舖，面積約2339方呎，以約6000萬元售出，呎價約2.56萬元，以月租10萬元計，業主回報率約2厘；原業主2006年9月以1380萬元入，帳面獲利4620萬元或3.3倍。

相關字詞﹕舖位成交 興偉中心 董建華家族 蝕讓成交

上 / 下一篇新聞

新春後14個逾億豪宅成交 吸金50億 77/79 PEAK ROAD沽兩伙 其中一伙成交價6.8億創新高
新春後14個逾億豪宅成交 吸金50億 77/79 PEAK ROAD沽兩伙 其中一伙成交價6.8億創新高
話你知：山頂道辣稅1.65億 夠買25伙維港滙開放戶
話你知：山頂道辣稅1.65億 夠買25伙維港滙開放戶
瓏珀山最快下周上樓書
瓏珀山最快下周上樓書
雅濤閣呎售1.51萬 貴絕未補價居屋
雅濤閣呎售1.51萬 貴絕未補價居屋
時代廣場化身京都 辦「京燒‧清水燒展」
時代廣場化身京都 辦「京燒‧清水燒展」
螞蟻合作方 領航停申請內地基金牌 去年撤出香港 稱將裁減相關員工
螞蟻合作方 領航停申請內地基金牌 去年撤出香港 稱將裁減相關員工
路透：螞蟻估值較上市前跌近萬億
路透：螞蟻估值較上市前跌近萬億
南早總裁劉可瑞：阿里對公司承諾不變
南早總裁劉可瑞：阿里對公司承諾不變
富途上季多賺11倍 美股早段升一成
富途上季多賺11倍 美股早段升一成
小米有望重新「入富」 股價彈8%
小米有望重新「入富」 股價彈8%
港燈可分派收入僅9億 4年新低
港燈可分派收入僅9億 4年新低
富邦香港全年溢利跌近九成
富邦香港全年溢利跌近九成
B站未符股權規定 港交所先開綠燈 料集資234億 9月EGM再改章程
B站未符股權規定 港交所先開綠燈 料集資234億 9月EGM再改章程
彭博：遭紐交所除牌後 中移動研A股上市
彭博：遭紐交所除牌後 中移動研A股上市
TOM增持WeLab 股權微降仍逾8％
TOM增持WeLab 股權微降仍逾8％
瑞銀上調中國GDP增長預測至9%
瑞銀上調中國GDP增長預測至9%
永達汽車去年純利升10%
永達汽車去年純利升10%
長江生科少賺31% 末期息按年持平
長江生科少賺31% 末期息按年持平
卓佳：線上股東會高峰期 料客戶倍增
卓佳：線上股東會高峰期 料客戶倍增
德視佳去年疫市扭虧 賺6400萬
德視佳去年疫市扭虧 賺6400萬
恒大物業預告買恒大保險 去年多賺185％ 不派息留「彈藥」
恒大物業預告買恒大保險 去年多賺185％ 不派息留「彈藥」
放債人牌照條件修訂 須評借款者償還能力
放債人牌照條件修訂 須評借款者償還能力
越秀地產去年多賺22％ 末期息每股派0.063元
越秀地產去年多賺22％ 末期息每股派0.063元
騰訊抖音用新技術避蘋果新規 《金融時報》：中國廣告協會推CAID追蹤用戶
騰訊抖音用新技術避蘋果新規 《金融時報》：中國廣告協會推CAID追蹤用戶
馬斯克進軍樂壇 預告NFT賣歌
馬斯克進軍樂壇 預告NFT賣歌
美零售銷售遜預期 道指早段跌逾百點
美零售銷售遜預期 道指早段跌逾百點
張兆聰：資金流經濟重啟股 銀娛破位可追
張兆聰：資金流經濟重啟股 銀娛破位可追
植耀輝：Roblox倘回調可吸納
植耀輝：Roblox倘回調可吸納
技術取勝：中海外短線或先行整固
技術取勝：中海外短線或先行整固
許正宇去信金融業 促及早檢測種疫苗
許正宇去信金融業 促及早檢測種疫苗
國泰「里數加現金」靈活付款谷生意
國泰「里數加現金」靈活付款谷生意
劉思明：高估值股喘定 醫藥股走勢佳
劉思明：高估值股喘定 醫藥股走勢佳
周顯：媽咪代客泊車買樓投資
周顯：媽咪代客泊車買樓投資
湯文亮：填海造地 造的竟然是農地
湯文亮：填海造地 造的竟然是農地
行健羅偉業：中港地產股長線看俏
行健羅偉業：中港地產股長線看俏