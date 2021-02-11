石門商廈Ｗ LUXE中層640萬售 業主蝕一成

土地註冊處資料顯示，上述Ｗ LUXE中層N3單位，建築面積406方呎，以640萬元連一個地庫車位登記易手，折合呎價約15,764元；原業主2018年11月以711萬元購入，持貨兩年多，帳面蝕71萬元、貶值幅度約10％，是次成交料屬該項目首宗二手損手個案。

董建華家族成員6555萬購香港仔工廈單位

不過，亦有名人入市工廈物業。土地註冊處資料顯示，政協副主席、前特首董建華家族成員，上月以約6555萬元，購入香港仔田灣興偉中心19樓3室及4室，以建築面積約13,440方呎計、呎價約4877元；與此同時，董氏家族成員亦以200萬元購入同層儲物室；換言之，是次共斥資6755萬元入市。

資料顯示，原業主去年10月斥資5188萬元購入上述兩個工廈單位、儲物室及一個車位，持貨僅5個月，未計車位，帳面已獲利約1567萬元。

亞士厘道地舖呎價4.57萬易手

市場消息表示，尖沙嘴亞士厘道24至38號地下B舖，面積約950方呎，以約4350萬元易手、呎價約4.57萬元，物業現月租約11.5萬元，即買家可享租金回報率3.2厘；原業主2011年12月以3780萬元買入，帳面獲利570萬元或15％。

另外，西環皇后大道西513至519尼斯花園地下B舖，面積約2339方呎，以約6000萬元售出，呎價約2.56萬元，以月租10萬元計，業主回報率約2厘；原業主2006年9月以1380萬元入，帳面獲利4620萬元或3.3倍。