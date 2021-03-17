雅濤閣呎售1.51萬 貴絕未補價居屋

房委會資料顯示，黃竹坑居屋雅濤閣1座高層D室，實用面積576方呎，屬三房間隔，早前以875萬元（未補地價）售出、實呎15,191元，呎價料貴絕全港未補地價居屋；原業主早於2002年以約175萬元（未補地價）購入，帳面獲利約700萬元，賺幅約4倍。

荃景低層兩房成交價撲570萬

私樓方面，荃灣逾35年樓齡的老牌屋苑荃景花園，首次有低層戶成交價突破560萬元；美聯助理區域經理鍾家豪表示，屋苑9座低層F室，實用面積380方呎兩房間隔，原業主開價570萬元，微減2萬元後以568萬元易手、實呎14,947元；原業主2006年初以115萬元購入，帳面賺453萬元或約4倍。

將軍澳區指標屋苑之一新都城，本月亦已錄約29宗成交。中原高級分區營業董事柯勇表示，屋苑3期都會豪庭新錄1座中層C室易手，實用面積406方呎兩房戶，以693萬元成交、實呎17,069元；原業主2006年中以179萬元買入，帳面賺514萬元或2.9倍。

MONTEREY三房4年升值三成

另將軍澳同區半新盤MONTEREY，3月迄今亦錄5宗成交，逼近上月6宗成交；香港置業分區董事劉浩勤表示，屋苑新易手單位為3座低層D室，實用面積759方呎，3房間隔，原業主去年11月放盤叫價1700萬元，累減262萬元或約15％後，以1438萬元成交、實呎18,946元；原業主2017年3月以1120萬元一手買入，帳面獲利318萬元或28％。

太古城本月累錄21宗成交

港島指標屋苑太古城3月迄今亦錄約21宗成交。中原區域營業經理莊素娟表示，海棠閣低層D室，實用面積922方呎3房間隔，成交價1848萬元、實呎20,043元；原業主2014年以1350萬元買入，帳面賺498萬元或37％。

代理消息稱，元朗尚悅6座中層B室，實用面積440方呎兩房戶，原業主叫價620萬元，微減2萬元後以618萬元沽出、實呎14,045元；原業主2013年以407萬元一手購入，帳面賺211萬元或52%。