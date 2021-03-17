經濟

瓏珀山最快下周上樓書

【明報專訊】大額一手超級豪宅屢錄成交之際，今年暫未有全新樓盤推出的新地（0016），旗下沙田多石街瓏珀山1期正部署推售；新地代理總經理胡致遠表示，瓏珀山樓書最快下周會上載，項目宣傳委託書已發給代理，示範單位仍在準備當中，預料可於4月正式開售。

瓏珀山項目為新地今年新界區重點分層豪宅，胡致遠表示，屋苑會所命名為Club Michel，會所連園林面積佔地約5萬方呎，提供多元化設施，包括25米長室內泳池、餐廳、健身室等，另設逾7800方呎兒童遊樂場。

Prince Central擬推遲賣 讓買家看現樓

至於新地同系早前以折實均呎2.96萬元首推50伙的太子道西Prince Central，市場消息稱發展商有機會推遲開售；新地副董事總經理雷霆回應稱，Prince Central示範單位本月初開放後，市場反應理想，並已錄超額認購，但由於項目短期內會取得入伙紙，不少有興趣買家希望能視察現樓，集團決定稍後以現樓形式發售。

另新地同系與嘉里（0683）等合作的鴨脷洲分層豪宅南灣，日前推出招標的6座38及39樓C室複式特色戶，落實以4366萬元售出（不連車位）；單位實用面積1430方呎連平台和天台，屬3房間隔、實呎30,531元。上述買家成交期90日，並可獲贈家具等，為南灣今年第2宗一手成交。

萊蒙（3688）與俊和合作的窩打老道128 WATERLOO，最新以1402.6萬元售出一個兩房連儲物室戶，實用面積579方呎，實呎24,225元。

尚悅‧天城加推3幢洋房 周六招標

另已屆現樓，近日累售3幢洋房和套現近7100萬元、恒地（0012）旗下元朗唐人新村尚悅‧天城上載新銷售安排，本周六加推3幢洋房招標，4月30日截標，相關洋房包括5、15及16號屋，實用面積1772至1789方呎、花園127至266方呎，同時附連前庭和車位。

相關字詞﹕尚悦‧天城 南灣 新地 瓏珀山

上 / 下一篇新聞

新春後14個逾億豪宅成交 吸金50億 77/79 PEAK ROAD沽兩伙 其中一伙成交價6.8億創新高
新春後14個逾億豪宅成交 吸金50億 77/79 PEAK ROAD沽兩伙 其中一伙成交價6.8億創新高
話你知：山頂道辣稅1.65億 夠買25伙維港滙開放戶
話你知：山頂道辣稅1.65億 夠買25伙維港滙開放戶
雅濤閣呎售1.51萬 貴絕未補價居屋
雅濤閣呎售1.51萬 貴絕未補價居屋
石門商廈Ｗ LUXE中層640萬售 業主蝕一成
石門商廈Ｗ LUXE中層640萬售 業主蝕一成
時代廣場化身京都 辦「京燒‧清水燒展」
時代廣場化身京都 辦「京燒‧清水燒展」
螞蟻合作方 領航停申請內地基金牌 去年撤出香港 稱將裁減相關員工
螞蟻合作方 領航停申請內地基金牌 去年撤出香港 稱將裁減相關員工
路透：螞蟻估值較上市前跌近萬億
路透：螞蟻估值較上市前跌近萬億
南早總裁劉可瑞：阿里對公司承諾不變
南早總裁劉可瑞：阿里對公司承諾不變
富途上季多賺11倍 美股早段升一成
富途上季多賺11倍 美股早段升一成
小米有望重新「入富」 股價彈8%
小米有望重新「入富」 股價彈8%
港燈可分派收入僅9億 4年新低
港燈可分派收入僅9億 4年新低
富邦香港全年溢利跌近九成
富邦香港全年溢利跌近九成
B站未符股權規定 港交所先開綠燈 料集資234億 9月EGM再改章程
B站未符股權規定 港交所先開綠燈 料集資234億 9月EGM再改章程
彭博：遭紐交所除牌後 中移動研A股上市
彭博：遭紐交所除牌後 中移動研A股上市
TOM增持WeLab 股權微降仍逾8％
TOM增持WeLab 股權微降仍逾8％
瑞銀上調中國GDP增長預測至9%
瑞銀上調中國GDP增長預測至9%
永達汽車去年純利升10%
永達汽車去年純利升10%
長江生科少賺31% 末期息按年持平
長江生科少賺31% 末期息按年持平
卓佳：線上股東會高峰期 料客戶倍增
卓佳：線上股東會高峰期 料客戶倍增
德視佳去年疫市扭虧 賺6400萬
德視佳去年疫市扭虧 賺6400萬
恒大物業預告買恒大保險 去年多賺185％ 不派息留「彈藥」
恒大物業預告買恒大保險 去年多賺185％ 不派息留「彈藥」
放債人牌照條件修訂 須評借款者償還能力
放債人牌照條件修訂 須評借款者償還能力
越秀地產去年多賺22％ 末期息每股派0.063元
越秀地產去年多賺22％ 末期息每股派0.063元
騰訊抖音用新技術避蘋果新規 《金融時報》：中國廣告協會推CAID追蹤用戶
騰訊抖音用新技術避蘋果新規 《金融時報》：中國廣告協會推CAID追蹤用戶
馬斯克進軍樂壇 預告NFT賣歌
馬斯克進軍樂壇 預告NFT賣歌
美零售銷售遜預期 道指早段跌逾百點
美零售銷售遜預期 道指早段跌逾百點
張兆聰：資金流經濟重啟股 銀娛破位可追
張兆聰：資金流經濟重啟股 銀娛破位可追
植耀輝：Roblox倘回調可吸納
植耀輝：Roblox倘回調可吸納
技術取勝：中海外短線或先行整固
技術取勝：中海外短線或先行整固
許正宇去信金融業 促及早檢測種疫苗
許正宇去信金融業 促及早檢測種疫苗
國泰「里數加現金」靈活付款谷生意
國泰「里數加現金」靈活付款谷生意
劉思明：高估值股喘定 醫藥股走勢佳
劉思明：高估值股喘定 醫藥股走勢佳
周顯：媽咪代客泊車買樓投資
周顯：媽咪代客泊車買樓投資
湯文亮：填海造地 造的竟然是農地
湯文亮：填海造地 造的竟然是農地
行健羅偉業：中港地產股長線看俏
行健羅偉業：中港地產股長線看俏