瓏珀山最快下周上樓書

瓏珀山項目為新地今年新界區重點分層豪宅，胡致遠表示，屋苑會所命名為Club Michel，會所連園林面積佔地約5萬方呎，提供多元化設施，包括25米長室內泳池、餐廳、健身室等，另設逾7800方呎兒童遊樂場。

Prince Central擬推遲賣 讓買家看現樓

至於新地同系早前以折實均呎2.96萬元首推50伙的太子道西Prince Central，市場消息稱發展商有機會推遲開售；新地副董事總經理雷霆回應稱，Prince Central示範單位本月初開放後，市場反應理想，並已錄超額認購，但由於項目短期內會取得入伙紙，不少有興趣買家希望能視察現樓，集團決定稍後以現樓形式發售。

另新地同系與嘉里（0683）等合作的鴨脷洲分層豪宅南灣，日前推出招標的6座38及39樓C室複式特色戶，落實以4366萬元售出（不連車位）；單位實用面積1430方呎連平台和天台，屬3房間隔、實呎30,531元。上述買家成交期90日，並可獲贈家具等，為南灣今年第2宗一手成交。

萊蒙（3688）與俊和合作的窩打老道128 WATERLOO，最新以1402.6萬元售出一個兩房連儲物室戶，實用面積579方呎，實呎24,225元。

尚悅‧天城加推3幢洋房 周六招標

另已屆現樓，近日累售3幢洋房和套現近7100萬元、恒地（0012）旗下元朗唐人新村尚悅‧天城上載新銷售安排，本周六加推3幢洋房招標，4月30日截標，相關洋房包括5、15及16號屋，實用面積1772至1789方呎、花園127至266方呎，同時附連前庭和車位。