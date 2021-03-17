經濟

話你知：山頂道辣稅1.65億 夠買25伙維港滙開放戶

【明報專訊】大額一手超級豪宅成交暢旺，連帶政府的住宅物業辣稅收益亦受惠。以九倉（0004）持有的港島山頂道77/79 PEAK ROAD為例，近日連錄大額成交。如屋苑早前售出的77D號屋，實用面積6266方呎，上月獲買家以約5.514億元購入、實呎逾8.79萬元；土地註冊處資料顯示，買家以海外註冊公司Ample Flair Group Limited作登記，意味須付樓價30％辣稅，涉逾1.65億元，預料為新冠疫情下最大額住宅辣稅成交。

若以會德豐及信置（0083）等現正發售的西南九龍長沙灣維港滙I，首批一個開放式單位折實入場費642萬元計，即今次買家所付的辣稅，足以購買25伙維港滙I開放式單位。

騰訊前高層近6億首置入市

翻查資料，77/79 PEAK ROAD同於2月中，以5.98億元售出的的77A號屋，登記買家為李海翔（Li Haixiang），與騰訊集團前高級執行副總裁同名，預料為同一人。資料顯示，李2012年離開騰訊後創立「弘勵創投」，總部設在香港，是次以首置身分入市；上述77A號屋的實用面積7388方呎，以成交價5.98億元計，實呎80,942元。

項目共設8幢洋房，除內部轉讓的79及79A號屋外，全部以招標形式出售，目前餘下77C一幢待售。

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