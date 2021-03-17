話你知：山頂道辣稅1.65億 夠買25伙維港滙開放戶

若以會德豐及信置（0083）等現正發售的西南九龍長沙灣維港滙I，首批一個開放式單位折實入場費642萬元計，即今次買家所付的辣稅，足以購買25伙維港滙I開放式單位。

騰訊前高層近6億首置入市

翻查資料，77/79 PEAK ROAD同於2月中，以5.98億元售出的的77A號屋，登記買家為李海翔（Li Haixiang），與騰訊集團前高級執行副總裁同名，預料為同一人。資料顯示，李2012年離開騰訊後創立「弘勵創投」，總部設在香港，是次以首置身分入市；上述77A號屋的實用面積7388方呎，以成交價5.98億元計，實呎80,942元。

項目共設8幢洋房，除內部轉讓的79及79A號屋外，全部以招標形式出售，目前餘下77C一幢待售。