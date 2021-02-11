經濟

新春後14個逾億豪宅成交 吸金50億 77/79 PEAK ROAD沽兩伙 其中一伙成交價6.8億創新高

【明報專訊】樓市熾熱，在山頂文輝道地王效應下，超級豪宅更連錄大額買賣成交。本報統計，自2月15日、即農曆正月年初四起計（新春公眾假期最後一天）、新盤市場1個月來錄得至少14宗逾1億元的大額成交，合共吸金總額近50億元。九倉（0004）持有、會德豐銷售的山頂道77/79 PEAK ROAD，期內連售5幢洋房、套現近30億元，佔同期14宗大額成交銷售總額約六成，並帶動會德豐今年首季賣樓套現總額達125億元，創集團同期歷來新高。

明報記者 林尚民

上述77/79 PEAK ROAD，共設8幢洋房，撇除兩幢保留作收租用途外，可售洋房僅6幢，上月至今已售出5幢，套現近30億元；換言之，樓盤可作發售的6幢洋房只餘下一幢77C號屋待售。

至於昨日最新沽出的兩伙，包括77E號屋，實用面積7527方呎連6515方呎花園、1422方呎天台，並附私人泳池，成交價達6.7743億元，售價創項目新高，實呎9萬元；預料為同系山頂MOUNT NICHOLSON於2019年5月以9.16億元售出15號屋後，最大額單一一手成交。

會德豐首季賣樓套125億 破集團紀錄

另一售出的77B號屋，實用面積6676方呎連2947方呎花園，6.0088億元成交，實呎90,006元。

在77/79 PEAK ROAD等新盤帶動下，會德豐今年首季銷售成績理想，會德豐地產常務董事黃光耀表示，公司今年首季累售約717伙、套現約125億元（連同合作項目），料為集團按年首季售樓套現金額新高。黃續稱，啟德MONACO、GRANDE MONACO兩期合共累售約467伙，套現近60億元，平均成交實呎約2.5萬元，集團考慮短期內推出GRANDE MONACO兩伙天際4房雙套特色戶招標，預料較MONACO特色戶有5％至10％提價空間。

至於第二季，主力推東九龍藍田KOKO HILLS第二期涉82伙，樓書及示範單位正準備中，另啟德沐泰街10號項目則會在下半年推售。

另會德豐、信置（0083）等合作的西南九龍長沙灣維港滙I，今日次輪銷售，包括以價單形式發售的108伙。

21 BORRETT ROAD呎價13.6萬冠亞洲

事實上，過去1個月多個超級豪宅新盤均錄成交，如長實（1113）港島中半山21 BORRETT ROAD，連沽兩個特色戶、吸金約8.4億元。其中23樓1號「天池屋」，連3個車位作價近4.6億元，單位實用面積3378方呎連天台、私家泳池和前庭，5房間隔，實呎達13.6萬元，呎價計創亞洲一手分層住宅新高紀錄。

相關字詞﹕豪宅成交 會德豐 新高成交

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