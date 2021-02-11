經濟

香港地產

淘大連天台戶832萬破頂 實呎逾1.7萬

【明報專訊】樓市回勇，多個屋苑錄破頂價成交，其中九龍灣淘大花園一個連天台單位，最新以832萬元售出，創屋苑歷史新高。此外，土瓜灣欣榮花園一個3房單位，則以實呎1.58萬元創屋苑新高。香港置業首席聯席董事曾漢民指出，淘大花園R座頂層連天台戶，原則2房改為3房，實用面積489方呎，以832萬元售出，成交價創屋苑新高，實呎17,014元，較今年初同類單位最高紀錄約802萬元高近4%。原業主1992年184萬元購入單位，帳面獲利648萬元或3.5倍。

欣榮3房實呎逼1.6萬破頂

此外，中原地產副區域營業經理楊詠滔表示，欣榮花園6座中層A室，3房套房間隔，實用面積731方呎，以1158萬元易手，高市價約3%，實呎15,841元，呎價創屋苑新高。原業主2009年以373萬元買入單位，帳面獲利785萬或2.1倍。另有投資客即「一炮過」入市。美聯物業助理區域經理湯少建表示，天水圍嘉湖山莊翠湖居2座中層E室，2房間隔，實用面積488方呎，以478萬元低市價易手，實呎9795元。買家為區外投資客，以一筆過付款購入。原業主2002年9月約100萬元買入單位，帳面獲利約378萬或3.78倍。

愛都大廈4房傳1.1億易手

大額成交方面，市場盛傳由廖創興家族持有的中半山愛都大廈高層E室，實用面積2888方呎，4房間隔，以1.1億元易手，實呎約3.8萬元。原業主廖氏家族1983年以約417萬元購入，若單位落實售出，物業將升值逾25倍。

匯璽4房銀主盤4年貶值22%

不過，市場消息指，原由內地客持有的南昌站匯璽2A座高層B室，實用面積1327方呎，4房雙套房連工人套房，最新以約3100萬元售出，實呎約23,361元。資料顯示，單位原由內地客於2017年4月以3966.51萬元購入，其後淪為銀主盤，現帳面貶值866.51萬元或近22%，惟當年買家獲發展商提供一籃子現金回贈，故未知悉實際蝕幅。

相關字詞﹕匯璽 愛都大廈 嘉湖山莊 欣榮花園 淘大花園 新高成交

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