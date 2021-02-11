淘大連天台戶832萬破頂 實呎逾1.7萬

欣榮3房實呎逼1.6萬破頂

此外，中原地產副區域營業經理楊詠滔表示，欣榮花園6座中層A室，3房套房間隔，實用面積731方呎，以1158萬元易手，高市價約3%，實呎15,841元，呎價創屋苑新高。原業主2009年以373萬元買入單位，帳面獲利785萬或2.1倍。另有投資客即「一炮過」入市。美聯物業助理區域經理湯少建表示，天水圍嘉湖山莊翠湖居2座中層E室，2房間隔，實用面積488方呎，以478萬元低市價易手，實呎9795元。買家為區外投資客，以一筆過付款購入。原業主2002年9月約100萬元買入單位，帳面獲利約378萬或3.78倍。

愛都大廈4房傳1.1億易手

大額成交方面，市場盛傳由廖創興家族持有的中半山愛都大廈高層E室，實用面積2888方呎，4房間隔，以1.1億元易手，實呎約3.8萬元。原業主廖氏家族1983年以約417萬元購入，若單位落實售出，物業將升值逾25倍。

匯璽4房銀主盤4年貶值22%

不過，市場消息指，原由內地客持有的南昌站匯璽2A座高層B室，實用面積1327方呎，4房雙套房連工人套房，最新以約3100萬元售出，實呎約23,361元。資料顯示，單位原由內地客於2017年4月以3966.51萬元購入，其後淪為銀主盤，現帳面貶值866.51萬元或近22%，惟當年買家獲發展商提供一籃子現金回贈，故未知悉實際蝕幅。