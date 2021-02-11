21 BORRETT再沽天池屋 實呎12.6萬

1個月內連沽2伙 套逾8.3億

21 BORRETT ROAD已屆現樓，一個月來累售2伙、套現逾8.3億元。另長實同系將軍澳日出康城SEA TO SKY，本月暫錄約140宗成交，單位成交價806萬至1906萬餘元，套現14.2億元；項目預計短期獲批入伙紙，最快兩個月後以現樓形式發售，料屆時將削減折扣5%。

恒地兩洋房成交 單日吸金近7500萬

恒地（0012）兩個現樓洋房項目亦錄成交，單日吸金近7500萬元；粉嶺高爾夫‧御苑透過招標售出A9號屋，實用面積2608方呎連花園、5房設計，成交價5100萬元、實呎1.95萬元，買家成交期為1288日（約3年半）、及可提前入住；而買家若150日內完成交易可獲6%回贈。

另同系元朗唐人新村尚悅‧天城，以2397.6萬元售出10號屋（連車位）；洋房實用面積1776方呎連花園，實呎1.35萬元。

青衣明翹匯92伙餘貨 料次季提價

其他中小型發展商亦部署加價。佳明（1271）青衣明翹匯，自2019年底開售以來已累沽684伙、套現逾44億元後，佳明營業及市務總監顏景鳳表示，項目現餘92伙待售，皆為3房以上單位，預計次季起調整售價，料有10%加價空間。

蔚藍東岸大單位推八成半一按

另外，五礦（0230）地產營銷及市務總監方俊稱，集團旗下油塘蔚藍東岸去年底開售至今累沽345伙，佔可發售單位74%，套現28.4億元，而已開價但未售出的86伙，發展商修訂第2A及3B號價單，為3房或以上大單位提供樓價八成半一按，但申請人士需提供入息證明，首12個月為免息免供，利息由第13個月開始計算，息率為P加1厘（P以5.5厘計），最長還款期25年。