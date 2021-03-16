港島南岸6期每呎補價9818元 低3月前5期3%

市場消息稱，項目補地價金額逾49.45億元，以可建總樓面約50.4萬方呎計，每方呎樓面地價9818元，較去年12月港島南岸5期每呎樓面補地價約10,119元略低3%，僅次於首期晉環每方呎樓面補價8119元及第3期每方呎樓面補價8614元，屬港島南岸項目中第三低。

補價不足50億 可建約50萬呎樓面

港島南岸共6期發展項目中，以第4期每方呎補價最高，每方呎達10,587元。是次第6期招標中，港鐵維持25%的分紅比例要求，跟港島南岸第3至5期項目相同，發展商同樣需額外提供一口出價決勝負。

雖屬港島南岸中的最後一期，但因項目較鄰近港鐵行車段，加上景觀較第5期稍遜，故其補地價金額較5期低。港島南岸6期為黃竹坑站上蓋東北面，旁邊為長實（1113）2018年8月投得第3期發展項目，可建總樓面約50.4萬方呎，提供不多於750個住宅單位，平均面積約670方呎。

項目估值高見百億

項目上周五接獲38份發展意向書，有份遞交意向書包括長實、新地（0016）、信置（0083）、會德豐、華懋、帝國集團等，另中資則有中海外（0688）、碧桂園（2007）等。市場人士估計，若連同補地價在內，項目估值約80億至100億元，每方呎樓面地價約1.6萬至2萬元。

九龍城露明道補地價逾2.65億

此外，地政總署昨日亦公布上月完成補地價的個案，其中九龍城露明道8及10號，補地價金額逾2.65億元，以樓面約4.56萬方呎計，每方呎樓面補價約5821元。

另外，安保工程控股（1627）持有的觀塘勵業街7號工廈項目，亦完成補地價，有關金額逾5.54億元，以最高可建樓面約15.9萬方呎計，每方呎樓面補價約3487元。