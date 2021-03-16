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港鐵今年推4新盤涉逾4200伙 元朗站佔近半 黃竹坑站晉環料最快推

【明報專訊】疫情反覆，但住宅市場未受影響，港鐵（0066）繼續積極推售鐵路項目，今年擬推售4個住宅項目，分別位於黃竹坑港島南岸1期晉環、港島南岸2期項目、沙田大圍柏傲莊3期，以及西鐵元朗站項目，4盤合共4292伙，以元朗站項目規模最大，涉2000伙，佔今年推售單位數目近一半。整體而言，與去年推售的住宅數目相若。不過，有關住宅供應重鎮，由過去的將軍澳日出康城，轉至港島南岸，其中1期晉環可望率先推售，成今年港鐵首個推售項目。

明報記者 甘潔瑩

港鐵物業及國際業務總監鄧智輝接受訪問時表示，港島南岸1期晉環正待批預售，一旦獲批後隨即推售，目前興建中的黃竹坑站商場THE SOUTHSIDE正招租，目標與晉環2023年入伙時同步開幕，以便居民享用相關設施。

已招標但未有入伙紙涉2.35萬伙

港鐵近10年大型鐵路項目，分別為將軍澳日出康城及黃竹坑港島南岸，並先後推出最後一期招標，外界關注鐵路住宅供應會否斷層，鄧氏回應指，港鐵不會以土地儲備「量度」集團業務，強調集團目前已招標但未有入伙紙的項目，涉及單位數目達2.35萬伙，需要6年時間消化。他續指，本財政年度預計推出3個項目招標，其中東涌配電站及將軍澳百勝角通風大樓，分別提供1600及550伙，兩個項目已到最後城規程序，期望趕及今年推出招標。

東涌東站1期最快年底招標涉1900伙

至於今年內推出招標的東涌東站1期住宅發展，將視乎項目協議進展而決定，最快今年底至明年初招標，該期提供約1900伙，將是東涌線延線的首個住宅項目。鄧氏指，東涌東站一帶的物業發展組合尚未落實，僅透露整個發展項目包含商業、寫字樓及住宅，並以綜合發展模式進行。港鐵亦就屯門南延線及北環線首兩期進行設計工作，並計劃採用鐵路加物業的模式作融資。

小蠔灣站私樓最快2024年起招標

鄧氏又提到，小蠔灣車廠物業發展屬港鐵重點發展項目，提供2萬伙，當中私樓及資助房屋各佔一半，並將設新站及30萬方呎商場，預計整個發展分四個階段，私人住宅發展可望2024年起招標，將審視能否進一步提早推出招標的時間。

港鐵商場方面，鄧智輝稱，將軍澳日出康城「THE LOHAS康城」目前出租率約85%，指在疫情下此出租率屬可接受，盼在疫情後可全數租出。撇除「THE LOHAS康城」，目前港鐵商場出租率達99%，集團仍維持一貫原則，支援因疫情而受影響的租戶，與租戶共渡時艱。

相關字詞﹕百勝角通風大樓 東涌配電站 東涌東站 鄧智輝 西鐵元朗站 柏傲莊3期 港島南岸2期 港島南岸1期 晉環 港鐵

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