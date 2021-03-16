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經濟
2021年3月16日星期二
湯文亮 敢說反話
投資策略
匯豐渣打東亞停用王潘律師行 憂套丁案影響按揭業務 中銀現客改本票交易
王潘律師行為二手樓交易龍頭律師行
《華爾街日報》：阿里被要求處置媒體資產
港股反彈乏力 北水淨流出47億
汽車之家「半爆冷」升2％ 一手賺370元
石藥純利升近四成 末期息減逾半
內地失業率升 統計局：靈活就業潛力大 16至24歲青年失業率高達13.1%
《政府工作報告》促就業穩物價鞏經濟
「就地過年」帶動 工業增加值勝預期
WeLab Bank料次季達10萬用戶
證監續查「微信女」再凍結32戶口
馬時亨：吳榮輝「庸醫」難救康宏 未能復牌恐令小股東血本無歸
世茂服務去年多賺八成 末期息11港仙
「空軍」瞄準SPAC部署沽空 倉位金額達210億 較年初升逾兩倍
Stripe估值7410億 全美最貴「獨角獸」
馬斯克自封新職銜：特斯拉科技之王
張兆聰：舊經濟指標股 太古博完成整固
何民傑：十億「牛肉乾」是掩耳盜鈴
徐家健：SPAC往績較IPO易炒燶
劉宇亮：大市陰跌 內房股逢低吸
薛偉傑：「共享電池」 兩輪電動車較易成功
技術取勝：東航短線或回試3.75元
PayMe推分拆帳單功能
李小加去年港交所總酬金1.2億
劉思明：航空概念股向好 中航信追落後
周顯：超級財技 需有個好洋名
湯文亮：如何從質與量看樓市
港鐵今年推4新盤涉逾4200伙 元朗站佔近半 黃竹坑站晉環料最快推
港島南岸6期每呎補價9818元 低3月前5期3%
消息指長實與潘蘇通 就何文田站達成和解
21 BORRETT再沽天池屋 實呎12.6萬
淘大連天台戶832萬破頂 實呎逾1.7萬
裕民坊YM2邀原區小店復業
湯文亮：如何從質與量看樓市
【明報專訊】有老友話，樓市預測其實很簡單，點解咁多人、咁多報紙用咁大篇幅講樓市，如果沒有特別的正面或者負面消息，樓市升跌在10%之間，雖不中亦不遠，無謂浪費大家時間。
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