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薛偉傑：「共享電池」 兩輪電動車較易成功

【明報專訊】市面上電動汽車愈來愈多，雖然充電站的數目亦一直有增長，並且可以提供快充模式，但每輛汽車的充電時間仍然至少要半小時至1小時（已假設不充滿電），比燃油車入油長得多，始終有些樽頸。

早前媒體報道，有外國初創公司提出以換電站代替充電站，來解決這個問題。其實，這不是新概念，早在2007年，以色列公司Better Place已率先提出「換電模式」。

電動汽車進入該公司的換電站之後，機械臂會在3分鐘內為它更換電池。這概念當時令Better Place成功融資8.5億美元。但可惜，該公司在以色列、丹麥和中國開展業務都不成功。到2013年，由於缺乏資金，被迫申請破產。

台Gogoro換電站已近2000個

但轉到兩輪電動車市場，共享電池的換電模式其實易辦得多。台灣和內地某些業者的換電站網絡就已經漸具規模。

台灣睿能創意（Gogoro）由2015年推出自家品牌的電動摩托車以及配套的換電站網絡Gogoro Network，至今已運作的換電站有1973個，還有86個即將啟用。其中約60個更是超級換電站，提供120個電池槽以上，單站單日可以讓1000人次以上更換電池，相當於一般換電站的6倍以上。需知道，全台灣的加油站才大約3600個，Gogoro Network有大約2000個換電站已算不錯。

有見Gogoro Network做出聲勢，Yamaha、宏佳騰、摩特動力、台鈴的ePead、威速登等銷量較少的電動摩托車品牌都紛紛埋堆，與它合組智慧電動車聯盟PBGN，一起使用其換電站網絡。

內地電動單車年銷4000萬部

內地方面，換電市場的焦點則是更加大眾化的電動單車。據估計，內地的電動單車保有量超過3億輛，每年賣出的電動單車超過4000萬輛。其保有量和銷量，不但遠超電動汽車，甚至超過電動汽車和燃油汽車的總和。

然而，以往電動單車的電池質量良莠不齊，缺乏過充保護，用戶在家中或街上隨便拉線充電，往往造成安全隱患。據報道，內地每年因為電動單車充電而引發的火災達2000多宗，超過1000人傷亡，經濟損失超過3億元人民幣。

國家多個部委亦下發《關於規範電動車停放充電加強火災防範的通告》等文件，愈來愈多城市小區不允許為電動單車電池拉線充電，造成速遞員和外賣騎手充電困難。

從現實分析，電動單車的換電站亦遠比電動汽車的換電站容易設計，製造成本低得多。因為前者的鋰電池只重大約5公斤，人手就可以輕易拆卸和安裝，毋須借助機械臂。只要加上實時監控溫度、自動緊急斷電、滅火、報警、對電池定位等功能，電動單車的換電站就已經非常「高大上」。

在市場需求和國家規管的雙重作用下，電動單車的換電模式食正東風。其中，以鐵塔能源的換電站網絡最具規模。

單是四川省的16個城市，截至去年11月底，鐵塔能源就設立了2800餘個換電站。只需大約10秒，騎手就可以為座駕換上另一枚電池，每日省回數小時充電時間，在收入增加的同時，亦提升了外賣和速遞行業的效率。一些外賣騎手表示，使用換電服務，每日能夠多跑10至15張訂單，一個月可以多賺接近1000元人民幣。雖然無限次換電的月費要200至300元，但一來一回仍然比較化算。

除了四川，鐵塔能源去年在湖北、陝西、雲南、天津等地都已開展換電服務，其去年中期業績透露，換電業務的用戶已超過15萬。以天津來說，去年底已設立350個換電站，在人口密集區域初步實現了無縫隙的覆蓋，服務超過4000名騎手，每日換電超過1.5萬次。預料到今年底，天津的換電站可增至900個。另外，鐵塔能源亦已經和美團、順豐、郵政等大量使用電動單車的企業達成戰略合作關係。

配送業800萬騎手 換電需求驚人

業界預測，內地外賣和速遞等即時配送行業今年需要800萬個電動單車騎手。這些騎手平均每日行駛里程達120公里，駕駛時間長達12.5小時，每日需充電或更換電池2至3次。

理論上，單是這些用戶，每日就有1600萬次以上的更換電池剛性需求。至於人數更多的電動單車用家，則每三數日才需要更換電池一次，但總數仍然很驚人。

因此，除了鐵塔能源，還有多家民企已投入這個市場，資本市場亦開始有些升溫。不過，有些業者會極力遊說小投資者當加盟商，後者需小心衡量業者的實力和合約條款。

明報記者 薛偉傑

[薛偉傑 科技觀潮]

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