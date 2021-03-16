經濟
劉宇亮 股宇有云

投資策略

劉宇亮：大市陰跌 內房股逢低吸

【明報專訊】近兩星期環球市場聚焦在美國債券息率，上周美國財長耶倫表示，有足夠能力推動經濟復蘇和就業，而且不會刺激通脹升溫至過高，刺激10年期債券息率升穿1.6厘，高見1.642厘。市場現時預期聯儲局會在2023年加息，但在本周的決策者點陣圖預測中不會反映出來。

美國債券息率在高位徘徊，短期未見有回落之意，欠缺盈利支持的增長股，仍將繼續受壓。

投資者似趁反彈減倉

加上，聯儲局與市場在通脹的預期現階段似乎有出入，美國國債被拋售，美元持續走強，有機會引起美元資金回流的擔憂，對A股和港股產生負面衝擊。上證指數昨天曾經跌穿3400點關口，月中低位為3月9日的3328點，在反彈至10天平均線後再度回落，似乎投資者趁反彈減倉，令大市出現二次調整。港股經過1至2月北水瘋狂流入而衝高，而南向資金連同本周一，在3月連續三個星期淨流出超過200億元，港股成交亦回落。除非有明顯新資金入場令港股以3000億成交再度挑戰30000點，否則短期內港股會以陰跌或逢反彈減倉方式運行。

短期內多關注表現比大市強的大型內房股，可逢低吸納。在兩會對房地產行業的表述，以「穩」為先，房住不炒定位，穩地價、穩房價、穩預期。房企融資的「三道紅線」已實施一段時間，有助行業的整體去槓桿和減低系統風險。加上上月各地提出的住宅用地「兩集中」同步公開出讓，避免集中競爭，降低土地市場溢價率。有高增長股受壓之時，估值較低的內房股受資金青睞。

獨立股評人

[劉宇亮 股宇有云]

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