劉宇亮：大市陰跌 內房股逢低吸

美國債券息率在高位徘徊，短期未見有回落之意，欠缺盈利支持的增長股，仍將繼續受壓。

投資者似趁反彈減倉

加上，聯儲局與市場在通脹的預期現階段似乎有出入，美國國債被拋售，美元持續走強，有機會引起美元資金回流的擔憂，對A股和港股產生負面衝擊。上證指數昨天曾經跌穿3400點關口，月中低位為3月9日的3328點，在反彈至10天平均線後再度回落，似乎投資者趁反彈減倉，令大市出現二次調整。港股經過1至2月北水瘋狂流入而衝高，而南向資金連同本周一，在3月連續三個星期淨流出超過200億元，港股成交亦回落。除非有明顯新資金入場令港股以3000億成交再度挑戰30000點，否則短期內港股會以陰跌或逢反彈減倉方式運行。

短期內多關注表現比大市強的大型內房股，可逢低吸納。在兩會對房地產行業的表述，以「穩」為先，房住不炒定位，穩地價、穩房價、穩預期。房企融資的「三道紅線」已實施一段時間，有助行業的整體去槓桿和減低系統風險。加上上月各地提出的住宅用地「兩集中」同步公開出讓，避免集中競爭，降低土地市場溢價率。有高增長股受壓之時，估值較低的內房股受資金青睞。

獨立股評人

[劉宇亮 股宇有云]