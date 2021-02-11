經濟
徐家健 象牙塔看財技

投資策略

徐家健：SPAC往績較IPO易炒燶

【明報專訊】研究發現，美股在2004至2010年期間，4年長揸傳統IPO的每年平均回報有8.5%，但同期投資SPAC的IPO，回報竟是負51.9%！

如果你真的那麼聰明，為什麼你還未發達？史上首名美籍諾貝爾經濟學獎得主森穆遜（Paul Samuelson）卻反問：If you're so rich, how come you're so dumb？是的，上世紀一直在名牌大學麻省理工任教，森穆遜的暢銷教科書多年來看好蘇聯經濟會超越美國。當你以為森穆遜是象牙塔燈神，他竟又是主張被動投資的始袓，還啟發了Vanguard的始創人成立第一隻指數基金。更弔詭的，是森穆遜在上世紀1970年代一方面推廣被動投資，另一方面卻同時以平均每股44美元超低價大手買入股神巴菲特借殼上市的巴郡。聰明人看股市，這批今天市值過億美元的股票是「學而優則炒」的鐵證。

成功例子：梁錦松新風天域

半世紀後SPAC在美國大熱，去年一半IPO以SPAC形式上市。全名Special Purpose Acquisition Company，「特殊目的收購公司」造殼上市的財技如下：（1）成立一家沒有營運業務的空殼公司；（2）透過IPO集資；（3）尋找有前景而未上市的目標公司；（4）收購目標公司；（5）目標公司獲得上市地位。港人熟悉的成功例子，有梁錦松掌舵的新風天域2018年在紐交所上市，之後收購了和睦家醫療集團。尚未成功，有吳榮輝領導的康宏因被聯交所除牌，企圖賣盤給納斯達克上市的AGBA借屍還魂。但炒SPAC的朋友都知道，SPAC一般只有兩年時間完成收購。收購不成，沒法兌現的「空白支票」信託資本將歸還股東。本來時辰已到，AGBA上月卻申請延長期限。無奈，財匯局現正介入調查康宏財報，並質疑核數師審計意見。「空白支票」恐變「空頭支票」，收購康宏是否藥石亂投？

SPAC淪為窮人私募基金

象牙塔看財技，諾貝爾安慰獎至少要有事後孔明之能。一篇名為〈Perverse Incentives of Special Purpose Acquisition Companies, the “Poor Man's Private Equity Funds〉的學術文章，質疑SPAC淪為窮人私募基金，並以兩年限期前避免清盤而藥石亂投為由，解釋炒燶SPAC的負數投資回報。

美國克林信大學經濟系副教授 facebook.com/economics3.0

[徐家健 象牙塔看財技]

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