徐家健：SPAC往績較IPO易炒燶

如果你真的那麼聰明,為什麼你還未發達?史上首名美籍諾貝爾經濟學獎得主森穆遜(Paul Samuelson)卻反問:If you're so rich, how come you're so dumb?是的,上世紀一直在名牌大學麻省理工任教,森穆遜的暢銷教科書多年來看好蘇聯經濟會超越美國。當你以為森穆遜是象牙塔燈神,他竟又是主張被動投資的始袓,還啟發了Vanguard的始創人成立第一隻指數基金。更弔詭的,是森穆遜在上世紀1970年代一方面推廣被動投資,另一方面卻同時以平均每股44美元超低價大手買入股神巴菲特借殼上市的巴郡。聰明人看股市,這批今天市值過億美元的股票是「學而優則炒」的鐵證。

成功例子:梁錦松新風天域

半世紀後SPAC在美國大熱,去年一半IPO以SPAC形式上市。全名Special Purpose Acquisition Company,「特殊目的收購公司」造殼上市的財技如下:(1)成立一家沒有營運業務的空殼公司;(2)透過IPO集資;(3)尋找有前景而未上市的目標公司;(4)收購目標公司;(5)目標公司獲得上市地位。港人熟悉的成功例子,有梁錦松掌舵的新風天域2018年在紐交所上市,之後收購了和睦家醫療集團。尚未成功,有吳榮輝領導的康宏因被聯交所除牌,企圖賣盤給納斯達克上市的AGBA借屍還魂。但炒SPAC的朋友都知道,SPAC一般只有兩年時間完成收購。收購不成,沒法兌現的「空白支票」信託資本將歸還股東。本來時辰已到,AGBA上月卻申請延長期限。無奈,財匯局現正介入調查康宏財報,並質疑核數師審計意見。「空白支票」恐變「空頭支票」,收購康宏是否藥石亂投?

SPAC淪為窮人私募基金

象牙塔看財技,諾貝爾安慰獎至少要有事後孔明之能。一篇名為〈Perverse Incentives of Special Purpose Acquisition Companies, the “Poor Man's Private Equity Funds〉的學術文章,質疑SPAC淪為窮人私募基金,並以兩年限期前避免清盤而藥石亂投為由,解釋炒燶SPAC的負數投資回報。

