馬斯克自封新職銜：特斯拉科技之王

財務總監任「貨幣大師」

該文件未說明兩人為何增設新銜頭，僅表示馬斯克與柯卡霍恩將維持原有職務。柯卡霍恩的「貨幣大師」稱號，可能與特斯拉上月披露購入了價值15億美元的比特幣有關。馬斯克有別於傳統的公司CEO，以言行出位破格見稱。

特斯拉提交的另一文件披露，特斯拉的原有汽車業務總裁Jerome Guillen，上周起轉任重型貨車業務總裁。特斯拉的電動貨車Semi原型於2017年12月首次公開，原預計2019年投產。特斯拉最新預期，Semi將於今年底開始向客戶付運。特斯拉表示，由於首次進入重要的重型貨車市場，Jerome Guillen將利用其廣泛的行業背景領導Semi計劃，以及與Semi相關的充電及服務網絡。

彭博：萬達棄AMC多數控股權

此外，彭博社報道，中國富豪王健林創立的大連萬達集團，已放棄對全球最大連鎖影院AMC的多數控股權。AMC在2020年錄得破紀錄的46億美元虧損。據該公司的年報披露，截至3月3日，萬達在該公司的持股和投票權已降至9.8%，但仍是AMC最大股東。2012年，萬達以26億美元收購AMC的控股權。截至去年10月，持有該公司37.7%的股份及64.5%的投票權。

（綜合報道）

[國際金融]