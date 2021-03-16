Stripe估值7410億 全美最貴「獨角獸」

估值低於螞蟻TikTok母企

成立於2010年的Stripe估值急升，很大程度受疫情期間的網購潮推動。Stripe為電商平台及科網公司提供支付處理服務，而這些機構在疫情期間交易量大增，其主要客戶包括企業軟件公司Zoom、Salesforce及Atlassian、外賣平台DoorDash及電商平台Shopify等。Stripe表示，2020年其系統每秒處理近5000個服務請求，包括支付、退款、客戶數據檢查及其他查詢。

Stripe表示，其業務規模已超過公司剛成立時的整個電商市場的規模。不過部分投資者質疑Stripe此類科技企業的高昂估值的可持續性。近期通脹預期升溫，令美國債市陷入動盪，疫苗接種料將加快推動經濟復蘇，而美國政府價值1.9萬億美元的經濟刺激計劃，也吸引投資者將資金轉向銀行及工業等「舊經濟」領域。

Stripe此輪融資的投資者，包括紅杉資本、富達、安聯、安盛（AXA）等。Stripe計劃利用這些資金拓展歐洲業務，強化全球的支付網絡。此外，外賣平台戶戶送（Deliveroo）證實，在倫敦的IPO擬集資約10億鎊（約108億港元），將成為倫敦近年最大規模的IPO之一。在對上一輪融資，戶戶送估值逾70億美元。

（綜合報道）

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