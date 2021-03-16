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Stripe估值7410億 全美最貴「獨角獸」

【明報專訊】電子支付系統營運商Stripe完成最新一輪價值6億美元的融資，估值飈升至950億美元（約7410億港元），擠下了估值740億美元的SpaceX，成為美國估值最高的「獨角獸」。它的最新估值，較去年4月對上一輪融資所獲的354億美元估值，增長超過1倍，超越facebook及優步（Uber）上市前分別為800億美元及720億美元的估值。不過若計算全球的獨角獸，Stripe的估值仍落後於TikTok母公司字節跳動的1800億美元估值，以及IPO觸礁的螞蟻集團的1080億美元估值。

估值低於螞蟻TikTok母企

成立於2010年的Stripe估值急升，很大程度受疫情期間的網購潮推動。Stripe為電商平台及科網公司提供支付處理服務，而這些機構在疫情期間交易量大增，其主要客戶包括企業軟件公司Zoom、Salesforce及Atlassian、外賣平台DoorDash及電商平台Shopify等。Stripe表示，2020年其系統每秒處理近5000個服務請求，包括支付、退款、客戶數據檢查及其他查詢。

Stripe表示，其業務規模已超過公司剛成立時的整個電商市場的規模。不過部分投資者質疑Stripe此類科技企業的高昂估值的可持續性。近期通脹預期升溫，令美國債市陷入動盪，疫苗接種料將加快推動經濟復蘇，而美國政府價值1.9萬億美元的經濟刺激計劃，也吸引投資者將資金轉向銀行及工業等「舊經濟」領域。

Stripe此輪融資的投資者，包括紅杉資本、富達、安聯、安盛（AXA）等。Stripe計劃利用這些資金拓展歐洲業務，強化全球的支付網絡。此外，外賣平台戶戶送（Deliveroo）證實，在倫敦的IPO擬集資約10億鎊（約108億港元），將成為倫敦近年最大規模的IPO之一。在對上一輪融資，戶戶送估值逾70億美元。

（綜合報道）

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