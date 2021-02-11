「空軍」瞄準SPAC部署沽空 倉位金額達210億 較年初升逾兩倍

SPAC是由投行、基金公司等出資成立的空殼公司，通過上市向投資者集資，目的是透過收購尚未上市而具潛力的初創公司借殼上市，目前在新股IPO市場佔主導地位。由著名風投帕里哈皮蒂亞（Chamath Palihapitiya）創建的一家SPAC，目前成為熱門的沽空目標。該SPAC計劃與借貸初創公司Social Finance合併，其股票沽空比例，相當於流通股票的19%。由花旗前銀行家克萊因（Michael Klein）創建、並將於與電動車初創公司Lucid合併的SPAC——Churchill Capital Corp. IV ，本月以來空倉亦增加超過1倍，至目前約佔該公司在外流通股票的5%。

渾水沽空完成合併XL Fleet

部分「空軍」則沽空完成合併的SPAC。渾水（Muddy Waters）3月初公布將做空XL Fleet Corp。該公司是電動車技術供應商，與一家SPAC合併後，在去年12月上市。渾水的報告聲稱，XL Fleet誇大潛在銷售，並在技術等問題作出誤導陳述。XL Fleet則反駁，該報告有「許多不實之處」。

市場人士：「挾空倉」為最大風險

在渾水發布沽空消息當天，XL Fleet的股價較前一交易日（3月2日）收市價跌約13%至13.86美元。該股上周五收報12.79美元。渾水創辦人布洛克（Carson Block）稱，在他眼中既「糟糕」，又「相對沒什麼技術難度」的公司，基本上以SPAC為主。他話中所指的技術難度，包括沽空的難度。

散戶投資者對SPAC趨之若鶩，是因為他們以往很少有機會在傳統IPO取得新股。不過經營一隻SPAC ETF的資產管理公司Tuttle Tactical Management的Matthew Tuttle表示，這些SPAC都是動力股，很多人都想沽空它們。這資產管理公司準備推一隻ETF，專門沽空已與SPAC合併的公司股票。

道指早段曾再創新高

市場人士表示，沽空合併後的SPAC尤其具有吸引力，因為這些公司市值較大，其股票更易借到手。不過分析師同時警告，沽空SPAC有一定風險，因為可能出現類似GME般散戶出手「挾空倉」的事件。

市場憧憬美國復蘇加快，增加了聯儲局「收水」的誘因，令債息向上。美國10年期國債孳息昨維持在1.6厘的高位，美股早段個別發展。道指早段曾升逾百點再創新高，午夜前回落。投資者關注聯儲局在本周四凌晨公布的議息結果及經濟預測，為利率走向透露端倪。此外，品牌管理公司WHP Global宣布，已收購Toys R Us及Babies R Us品牌的母公司Tru Kids的控股權。WHP計劃在復活節旺季前，在美國再次重開Toys R Us門店。

（綜合報道）

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