世茂服務去年多賺八成 末期息11港仙

世服去年收購了9間物業公司，令收入急增至50.26億元，其中去年物管服務收入按年升126.1%至27.12億元，社區增值服務收入則增長146.8%至16億元，非業主增值服務收入按年增長11.2%至7.13億元。

受新收購項目拖低 毛利率跌

不過，集團去年整體毛利率卻反跌約2.3個百分點至31.4%，三大業務中，物管服務毛利率約27.1%，社區增值服務及非業主增值服務則分別約40.1%及28.1%，各下跌1.9、7.4及0.2個百分點。

集團解釋，物管服務毛利率下跌是受2020年收購9家物管公司，收購初期項目毛利率普遍較世茂自有項目低，在前期需要投入更多資源及時間進行一體化整合，導致年內毛利率下降。至於社區增值服務毛利率下跌原因則是在2020年引入了校園增值業務及拓展了新零售業務，毛利率水平相對較低。不過管理層相信，去年完成的多項併購在完成一體化管理提升後，將提升社區增值服務表現及收繳率，於2021財年反映更多。

當中，收購浙江浙大新宇物業令集團在校園物業這一非住宅物業細分領域中進一步提升市場份額。去年校園增值服務貢獻收入2.31億元，佔社區增值服務收入的14.4%。