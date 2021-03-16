經濟

馬時亨：吳榮輝「庸醫」難救康宏 未能復牌恐令小股東血本無歸

【明報專訊】由佳兆業「太子爺」郭曉群禮聘作為代表的前港府官員馬時亨，近期積極向由台資股東富邦主導的康宏（1019）董事局「發炮」，在財匯局早前介入調查康宏核數師中匯的核數工作後，昨日再指核數師對康宏2019年度帳目有多項存疑，認為復牌條件或不成熟，並認為康宏管理層說法有將責任推給核數師之嫌，但準備帳目工作理應屬公司的責任。

明報記者 陳偉燊

馬時亨昨日表示，在康宏行政總裁吳榮輝任內，集團於2017至2019年度累計虧損逾25億元，加上三度更換核數師，有四至五年未有召開股東周年大會，現金水平由20多億元跌至2019年度約7億元，至今亦未見康宏公布2020年度年報，批評曾經將康宏比喻為病人、管理層是醫生的吳榮輝是「庸醫」，又指康宏目前情况如「病人已經進入醫院ICU（深切治療部）」，董事卻加人工。他認為，公司復牌條件不成熟，亦擔心未能復牌會令小股東血本無歸。

轟康宏已進ICU 董事卻加人工

對於康宏公布的2017至19年度帳目，馬時亨表示，關注到公司有數以億元計代客持有的資金是否做好分隔安排，表示未見管理層交代如何確保客戶權益，認為監管機構及客戶需要跟進。他還稱，康宏有逾3億元七年期債券於明年到期，若康宏業績仍然低迷，恐令手頭現金進一步減少。

指將責任推給核數師

此外，康宏此前曾透過法律程序，否定及質疑配售集團在2015年引入郭曉群為股東的股份配售，結果招致核數師無法為審核取得充足憑證，證明管理層目前行為矛盾。對於康宏對財匯局介入調查，只稱核數師會全面配合，他認為，事件如同將責任推給核數師，但是忘了提到真正準備好帳目者其實是公司。

對於有言論批評財匯局調查康宏，情况如政府公器淪為私用，甚至質疑財匯局高層如主席黃天佑是否也應該申報利益等，馬時亨笑言「似乎對方要找個更好理由，去質疑為何財匯局不調查」。另他正考慮是否再出席康宏股東大會，原因是就算之前有讓他出席，如對方不願聽他及股東意見，作用不大。

對於港鐵（0066）去年錄得巨額虧損，在2019年6月才卸任港鐵主席的馬時亨卻指他任職期間港鐵股價曾見高峰，又稱離開港鐵後發生很多事情。

相關字詞﹕吳榮輝 港鐵 馬時亨 康宏環球

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