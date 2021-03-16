WeLab Bank料次季達10萬用戶

擬針對交易式貸款推新產品

該行母公司WeLab旗下同時設有網上貸款平台WeLend，李家達指不擔心與虛銀出現客群重疊。他解釋，WeLend專注有即時需要人士，且息率相對較高；WeLab Bank則針對交易式貸款，認為兩者所針對的客群有所不同。

李家達形容虛銀為「挑戰者銀行」，認為應更着重用戶的深度互動，故除開戶數字以外，該行亦會以每日活躍用戶（DAU）、每月活躍用戶（MAU）及反映用戶黏度（stickiness）的DAU/MAU等作表現的指標。當中，WeLab Bank現時DAU為20%，DAU/MAU達25%。

李家達稱，該行的無卡號記帳卡（Debit Card）開業至今的總交易量接近80萬，今年首季的卡用量及交易額料按季增長一倍；當中有用戶平均在一個月內使用超過150次，平均每日使用5次。

財富科技勢成未來發展方向

虛銀一直「燒錢」搶客，李家達同意虛銀在營運之初屬投資期，並認為以高息及高回贈吸客的戰略並不長久。WeLab Bank早前跟安聯投資達成戰略合作意向，李家達冀為客戶提供合適的投資組合建議，預料財富科技（WealthTech）將成WeLab Bank未來發展的其中一個大方向。