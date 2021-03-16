經濟

WeLab Bank料次季達10萬用戶

【明報專訊】本港虛擬銀行自去年起開始「混戰」，WeLab Bank（匯立銀行）行政總裁李家達昨日稱，該行上客速度勝預期，預料用戶人數至今年次季可達10萬名；該行於去年4月底試業，7月底正式開業，目前已有逾5萬名用戶，存款規模逾10億元。另李家達透露，除現有的消費及儲蓄產品外，該行將於今年次季推出貸款產品，相信母公司的經驗或會帶來優勢。

擬針對交易式貸款推新產品

該行母公司WeLab旗下同時設有網上貸款平台WeLend，李家達指不擔心與虛銀出現客群重疊。他解釋，WeLend專注有即時需要人士，且息率相對較高；WeLab Bank則針對交易式貸款，認為兩者所針對的客群有所不同。

李家達形容虛銀為「挑戰者銀行」，認為應更着重用戶的深度互動，故除開戶數字以外，該行亦會以每日活躍用戶（DAU）、每月活躍用戶（MAU）及反映用戶黏度（stickiness）的DAU/MAU等作表現的指標。當中，WeLab Bank現時DAU為20%，DAU/MAU達25%。

李家達稱，該行的無卡號記帳卡（Debit Card）開業至今的總交易量接近80萬，今年首季的卡用量及交易額料按季增長一倍；當中有用戶平均在一個月內使用超過150次，平均每日使用5次。

財富科技勢成未來發展方向

虛銀一直「燒錢」搶客，李家達同意虛銀在營運之初屬投資期，並認為以高息及高回贈吸客的戰略並不長久。WeLab Bank早前跟安聯投資達成戰略合作意向，李家達冀為客戶提供合適的投資組合建議，預料財富科技（WealthTech）將成WeLab Bank未來發展的其中一個大方向。

相關字詞﹕虛擬銀行 匯立銀行 安聯投資

上 / 下一篇新聞

匯豐渣打東亞停用王潘律師行 憂套丁案影響按揭業務 中銀現客改本票交易
匯豐渣打東亞停用王潘律師行 憂套丁案影響按揭業務 中銀現客改本票交易
王潘律師行為二手樓交易龍頭律師行
王潘律師行為二手樓交易龍頭律師行
《華爾街日報》：阿里被要求處置媒體資產
《華爾街日報》：阿里被要求處置媒體資產
港股反彈乏力 北水淨流出47億
港股反彈乏力 北水淨流出47億
汽車之家「半爆冷」升2％ 一手賺370元
汽車之家「半爆冷」升2％ 一手賺370元
石藥純利升近四成 末期息減逾半
石藥純利升近四成 末期息減逾半
內地失業率升 統計局：靈活就業潛力大 16至24歲青年失業率高達13.1%
內地失業率升 統計局：靈活就業潛力大 16至24歲青年失業率高達13.1%
《政府工作報告》促就業穩物價鞏經濟
《政府工作報告》促就業穩物價鞏經濟
「就地過年」帶動 工業增加值勝預期
「就地過年」帶動 工業增加值勝預期
證監續查「微信女」再凍結32戶口
證監續查「微信女」再凍結32戶口
馬時亨：吳榮輝「庸醫」難救康宏 未能復牌恐令小股東血本無歸
馬時亨：吳榮輝「庸醫」難救康宏 未能復牌恐令小股東血本無歸
世茂服務去年多賺八成 末期息11港仙
世茂服務去年多賺八成 末期息11港仙
「空軍」瞄準SPAC部署沽空 倉位金額達210億 較年初升逾兩倍
「空軍」瞄準SPAC部署沽空 倉位金額達210億 較年初升逾兩倍
Stripe估值7410億 全美最貴「獨角獸」
Stripe估值7410億 全美最貴「獨角獸」
馬斯克自封新職銜：特斯拉科技之王
馬斯克自封新職銜：特斯拉科技之王
張兆聰：舊經濟指標股 太古博完成整固
張兆聰：舊經濟指標股 太古博完成整固
何民傑：十億「牛肉乾」是掩耳盜鈴
何民傑：十億「牛肉乾」是掩耳盜鈴
徐家健：SPAC往績較IPO易炒燶
徐家健：SPAC往績較IPO易炒燶
劉宇亮：大市陰跌 內房股逢低吸
劉宇亮：大市陰跌 內房股逢低吸
薛偉傑：「共享電池」 兩輪電動車較易成功
薛偉傑：「共享電池」 兩輪電動車較易成功
技術取勝：東航短線或回試3.75元
技術取勝：東航短線或回試3.75元
PayMe推分拆帳單功能
PayMe推分拆帳單功能
李小加去年港交所總酬金1.2億
李小加去年港交所總酬金1.2億
劉思明：航空概念股向好 中航信追落後
劉思明：航空概念股向好 中航信追落後
周顯：超級財技 需有個好洋名
周顯：超級財技 需有個好洋名
湯文亮：如何從質與量看樓市
湯文亮：如何從質與量看樓市
港鐵今年推4新盤涉逾4200伙 元朗站佔近半 黃竹坑站晉環料最快推
港鐵今年推4新盤涉逾4200伙 元朗站佔近半 黃竹坑站晉環料最快推
港島南岸6期每呎補價9818元 低3月前5期3%
港島南岸6期每呎補價9818元 低3月前5期3%
消息指長實與潘蘇通 就何文田站達成和解
消息指長實與潘蘇通 就何文田站達成和解
21 BORRETT再沽天池屋 實呎12.6萬
21 BORRETT再沽天池屋 實呎12.6萬
淘大連天台戶832萬破頂 實呎逾1.7萬
淘大連天台戶832萬破頂 實呎逾1.7萬
裕民坊YM2邀原區小店復業
裕民坊YM2邀原區小店復業