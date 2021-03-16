「就地過年」帶動 工業增加值勝預期

近2500企業 逾九成員工就地過年

劉愛華表示，因不少地方政府推出相關政策，對不回鄉過年的工人給予經濟補償，據統計局對近5000家工廠做的調查顯示，有接近一半企業表示超過九成員工選擇就地過年，平均放假天數為7.5天，也明顯少於往常年份，因此企業的開工時間明顯延長，工人節後復工情况也好於往年，支撐了工業生產等指標回升。

首兩個月固定資產投資年增35%，遜於預期的40.9%，但比2019年首兩個月增長3.5%。

增長較快的為高技術產業投資及社會領域投資，製造業投資雖年增37.3%，兩年平均卻下降3.4%，劉愛華稱，疫情防控壓力猶在，且外圍環境仍複雜嚴峻，令製造業投資恢復較緩慢。

防疫壓力未紓 製造業投資恢復慢

至於首兩個月全國房地產開發投資則按年增38.3%，低過預期的53.4%，比2019年同期增15.7%。當中商品房銷售額及銷售面積按年大增1.05倍，兩年平均增長11%，待售面積則按年少1.1%。